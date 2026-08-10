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Homem que morreu em acidente na BR-364 era fazendeiro e natural de MG

Natural de Mantena, em Minas Gerais, Geraldo havia completado 81 anos há 28 dias

Por José Halif, ContilNetAtualizado
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Homem que morreu em acidente na BR-364 era fazendeiro e natural de MG
Acidente foi no interior do Acre/Foto: ContilNet

O Instituto Médico Legal (IML) identificou como Geraldo Vaz Bragança, de 81 anos, o homem que morreu após um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira (10), no km 8 do Ramal 3, às margens da BR-364, em Cruzeiro do Sul.

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Natural de Mantena, em Minas Gerais, Geraldo havia completado 81 anos há 28 dias. Segundo informações repassadas à reportagem, ele viveu durante alguns anos em Rondônia, onde constituiu família, e posteriormente se mudou para a região de Cruzeiro do Sul após adquirir terras no Ramal 3.

VEJA MAIS: Homem morre após carro bater de frente com caminhão na BR-364

Na localidade, Geraldo vivia como fazendeiro e era proprietário de terras na região onde ocorreu o acidente. Ele morava sozinho e mantinha sua rotina na área rural.

Na manhã desta segunda-feira, o idoso conduzia um Fiat Palio de cor prata quando se envolveu em uma colisão com um caminhão boiadeiro. Com a força do impacto, ele ficou preso às ferragens do veículo e morreu.

O corpo foi encaminhado ao IML, onde passou pelos procedimentos de identificação e posteriormente foi liberado. Familiares que vivem em Rondônia deverão receber o corpo para o traslado, onde serão realizados o velório e o sepultamento.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.

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