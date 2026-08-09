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Jovem morre após grave acidente de trânsito no interior do Acre

Vítima teve parada cardíaca dentro da ambulância durante o deslocamento pela rodovia

Por Ricardo Amaral, ContilNetAtualizado
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Jovem morre após grave acidente de trânsito no interior do Acre
Vítima teve parada cardíaca dentro da ambulância durante o deslocamento pela rodovia/ Foto: Reprodução

Um jovem identificado como Deivid Anjos morreu na noite deste domingo (9), em Sena Madureira, após sofrer um grave acidente de trânsito durante a tarde, na região da Ladeira do Dimiro, localizada no bairro Florentino Moreno.

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Segundo informações preliminares, Deivid teria sido atingido por uma motocicleta enquanto transitava pelo local. As circunstâncias exatas da colisão ainda não foram esclarecidas.

A vítima sofreu ferimentos graves, principalmente na região da cabeça. Deivid chegou a receber atendimento e foi socorrido, sendo encaminhado para Rio Branco em busca de atendimento médico especializado. No entanto, durante o deslocamento, ele sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

Um dos ocupantes da motocicleta também ficou ferido e sofreu uma fratura no braço. Apesar do ferimento, ele não correria risco de morte, conforme as primeiras informações.

As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas pela Polícia Civil, que deverá apurar as causas e a dinâmica da colisão.

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