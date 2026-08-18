Ocorrência foi registrada no bairro Esperança e encaminhada para a Delegacia de Flagrantes/ Foto: Reprodução

Leandro de Souza Brigido, de 20 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (17) durante uma ação da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar contra o tráfico de drogas no Beco do Sandrinho, localizado na Rua Maria das Dores, no bairro Esperança, em Rio Branco.

A ocorrência começou após uma denúncia encaminhada ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) apontar que um homem estaria comercializando entorpecentes na região. O endereço já é conhecido das forças de segurança pela presença frequente de usuários e por ocorrências anteriores relacionadas ao tráfico.

Quando chegaram ao local, os policiais teriam avistado um homem que, ao perceber a aproximação da equipe, jogou uma sacola no chão e correu pelo beco na tentativa de escapar.

Os militares iniciaram o acompanhamento e conseguiram alcançar Leandro. Na revista pessoal, foram encontradas 17 trouxinhas de uma substância com características semelhantes ao crack, além de R$ 70 em dinheiro e um telefone celular.

A equipe voltou ao ponto onde o suspeito havia dispensado a sacola. No interior do objeto, os policiais localizaram mais sete trouxinhas de uma substância semelhante à cocaína e R$ 265,50, entre cédulas e moedas.

Durante as buscas nas imediações, os militares também encontraram uma balança de precisão e uma faca, ambas com resíduos que, segundo a polícia, apresentavam características semelhantes ao crack.

Ainda conforme o registro da ocorrência, Leandro teria declarado aos policiais que estava comercializando drogas naquela área havia cerca de um mês. Ele também teria informado que vendia cada porção de crack ou cocaína pelo valor de R$ 10.

Diante dos materiais encontrados e das circunstâncias da abordagem, o jovem recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia Central de Flagrantes (Defla).

As drogas, o dinheiro, a balança de precisão, a faca e os demais objetos apreendidos foram entregues à autoridade policial, que ficará responsável pelos procedimentos legais e pela continuidade da investigação.