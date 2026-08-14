15/08/2026
ContilNet Notícias Logo
15/08/2026
ContilPop
Nicole Kidman revela que quase abandonou carreira por Tom Cruise
Mãe de Virginia faz homenagem carinhosa de aniversário ao ex-namorado
Vídeo da luta que deixou Prichard Colón em estado vegetativo viraliza
Conor Kennedy apoia alistamento na Ucrânia após ordem da Rússia
Expulso do De Férias com o Ex, Lucas Ranhol nega acusação de assédio
Robbie Williams revela diagnóstico de autismo aos 52 anos
“Menina do Ministério Etrom” é presa após ofensas racistas em hotel
Cristiano Ronaldo e Georgina se casam em mansão milionária
Bumbum de Virginia acende alerta sobre harmonização glútea
Morre aos 28 anos o influenciador e gamer Michiel Vandeweert

Lula usa viagens ao Acre para criticar “líderes de internet”

Por Everton Damasceno, ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Lula usa viagens ao Acre para criticar “líderes de internet”
Lula relembrou suas viagens ao Acre. Foto: Reprodução

Em entrevista concedida nesta sexta-feira (14) ao podcast Não Inviabilize, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relembrou suas viagens ao Acre no início da carreira política para exemplificar o esforço necessário para a construção de uma liderança de alcance nacional.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Ao ser questionado sobre a renovação política em seu campo para as eleições de 2030, o presidente defendeu que novos nomes da esquerda precisam sair de seus estados de origem e percorrer o Brasil. Para ilustrar o diálogo que tem com seus aliados, Lula recorreu à própria memória de quando organizava o partido pelo país.

“Eu, para me tornar líder, saía de São Paulo, pegava um voo da Transbrasil, andava quatro horas para chegar no Acre para fazer reunião com 40 pessoas no meio do sol. E me esgoelava como se tivesse 1 milhão me ouvindo”, declarou o petista.

Lula em agenda no Acre, no ano passado/Foto: ContilNet

Para o presidente, a experiência de ter ido ao extremo Norte do país no início de sua trajetória demonstra a diferença entre a construção de uma liderança popular e o surgimento de figuras de destaque apenas nas redes sociais. “Liderança você precisa criar. Os quadros, nós temos”, completou, criticando o que chamou de “falsos líderes especialistas em falar bobagem” criados pela internet.

Durante a conversa, Lula destacou que, além dele e do ex-presidente Jair Bolsonaro, o país carece de projeções nacionais consolidadas atualmente. Entre os quadros do seu grupo político com potencial para assumir protagonismo nos próximos anos, citou nomes como Camilo Santana, Rui Costa, Rafael Fonteles, João Campos, Guilherme Boulos e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.