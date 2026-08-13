A Polícia Militar informou que o homem chamado Noé Cândido Flor, de 43 anos, morto após ser atropelado por um caminhão durante uma manobra de marcha à ré, na tarde desta quarta-feira (12), em Cruzeiro do Sul, estaria sob efeito de bebida alcoólica no momento do acidente, conforme relatos de pessoas que presenciaram a ocorrência.

Segundo o comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, Major Abraão Silva, testemunhas relataram aos policiais que a vítima havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente. A informação, no entanto, ainda será analisada no decorrer da investigação.

O acidente aconteceu na Rua 7 de Setembro, no bairro Cruzeirinho Novo. Conforme a PM, o motorista do caminhão realizava uma manobra de marcha à ré durante uma entrega quando atingiu o homem, que ficou sob o veículo e morreu no local.

“Segundo as pessoas que estavam presentes, elas relataram que ele tinha ingerido bebida alcoólica e que, provavelmente por conta disso, estava com a atenção reduzida”, afirmou o major.

O motorista realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool. Ele foi conduzido pela Polícia Militar à Delegacia de Polícia Civil.

A ocorrência foi inicialmente registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar. A perícia e a investigação deverão esclarecer a dinâmica do acidente e as circunstâncias que levaram à morte do pedestre.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet