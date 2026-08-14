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No Acre, moradores amarram suspeito de furtar moto até chegada da polícia

Por Ricardo Amaral, ContilNetAtualizado
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No Acre, moradores amarram suspeito de furtar moto até chegada da polícia

Moradores do ramal Cassirian, localizado no km 15 da BR-364, entre Sena Madureira e Rio Branco, conseguiram deter nesta sexta-feira (14) um homem suspeito de furtar uma motocicleta no perímetro urbano de Sena Madureira.

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Segundo as informações, o furto aconteceu na quinta-feira (13). Após tomarem conhecimento do crime, moradores da região localizaram o suspeito e conseguiram contê-lo. O homem foi amarrado pelos populares até a chegada da Polícia Militar, que foi acionada para atender à ocorrência.

Após a intervenção policial, o suspeito e a motocicleta recuperada foram encaminhados à Delegacia Geral de Polícia Civil de Sena Madureira, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

A motocicleta foi posteriormente devolvida ao proprietário, que já havia registrado um boletim de ocorrência comunicando o furto.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que ficará responsável por apurar as circunstâncias do crime e a participação do suspeito.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
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