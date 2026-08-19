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Motociclista é agredido por dupla durante assalto e tem moto levada; ASSISTA

O veículo roubado é uma Honda CG Titan 160, de cor vermelha, placa SQT4E03

Por Redação ContilNetAtualizado
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Motociclista é agredido por dupla durante assalto e tem moto levada; ASSISTA
Caso aconteceu no bairro Tangará/Foto: Reprodução

Um motociclista foi agredido durante um assalto ocorrido na manhã desta quarta-feira (19), no bairro Tangará, em Rio Branco. Dois criminosos que estavam em outra motocicleta teriam seguido a vítima e anunciado o roubo durante a abordagem. O vídeo e as informações foram divulgadas pela jornalista Lilia Camargo.

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Segundo informações repassadas pela família, o motociclista foi agredido pelos suspeitos, que fugiram levando a motocicleta.
O veículo roubado é uma Honda CG Titan 160, de cor vermelha, placa SQT4E03.

Após o crime, familiares passaram a pedir ajuda da população para tentar localizar a motocicleta e identificar os responsáveis pelo assalto.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar na localização do veículo ou na identificação dos envolvidos deve acionar a Polícia Militar pelo número 190.

Caso a motocicleta seja encontrada, a orientação é não tentar abordar ou confrontar os suspeitos. A recomendação é comunicar imediatamente as autoridades para que a recuperação do veículo seja feita com segurança.

Assista o momento do assalto:

 

Conteúdo Original / Fonte: Lilia Camargo
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