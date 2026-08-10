Motociclista foi intubado e encaminhado ao Pronto-Socorro após colisão

Vítima sendo socorrida por paramédicos/Foto: ContilNet

Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (10), na Estrada do Calafate, no bairro Nova Esperança, em Rio Branco.

A vítima, que ainda não havia sido identificada, conduzia uma Honda CG 150, de cor preta, quando acabou atingindo a traseira de um Fiat Siena branco, que estava estacionado às margens da via.

Com a violência da colisão, o motociclista foi lançado sobre o automóvel e caiu no asfalto. Segundo informações repassadas no local, ele apresentava sinais compatíveis com traumatismo cranioencefálico grave e possível fratura na região da base do crânio.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), incluindo uma ambulância de suporte avançado, foi acionada para atender a ocorrência. Os profissionais realizaram os procedimentos de emergência, incluindo a intubação e estabilização da vítima.

Após receber os primeiros cuidados, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permaneceu sob atendimento médico em estado considerado grave.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e fizeram o isolamento da área para permitir a realização da perícia. A ocorrência também foi registrada por meio de um Boletim de Acidente de Trânsito (BAT).

Após os trabalhos periciais, a motocicleta foi retirada do local e o automóvel envolvido na ocorrência foi liberado.

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