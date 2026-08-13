Motociclista teria tentado ultrapassar pela contramão quando colidiu com um carro que fazia uma conversão para entrar em um estacionamento

Motocicleta Honda Twister 250 ficou envolvida no acidente/Foto: ContilNet

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro deixou o motociclista A.S.F.B., de 40 anos, ferido na tarde desta quinta-feira (13), na Avenida Ceará, nas proximidades do Terminal Urbano, na região central de Rio Branco.

Segundo informações, a motocicleta, uma Honda Twister 250 de cor azul, e um Volkswagen Gol de cor preta seguiam no sentido bairro–Centro. Durante o trajeto, o motociclista teria iniciado uma ultrapassagem pela contramão, em alta velocidade.

Ainda conforme as informações, no momento em que o condutor do Gol realizou uma conversão para entrar em um estacionamento, acabou ocorrendo a colisão entre os dois veículos.

Com o impacto, A.S.F.B. sofreu escoriações pelo corpo, além de uma fratura fechada no fêmur esquerdo e trauma de tórax.

A Polícia de Trânsito foi acionada e esteve no local para realizar os procedimentos necessários e apurar as circunstâncias do acidente.

Veja o vídeo: