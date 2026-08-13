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Motociclista fica ferido após colisão com carro durante ultrapassagem em Rio Branco

Motociclista teria tentado ultrapassar pela contramão quando colidiu com um carro que fazia uma conversão para entrar em um estacionamento

Por Ithamar Souza, ContilNet
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Motociclista fica ferido após colisão com carro durante ultrapassagem em Rio Branco
Motocicleta Honda Twister 250 ficou envolvida no acidente/Foto: ContilNet

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro deixou o motociclista A.S.F.B., de 40 anos, ferido na tarde desta quinta-feira (13), na Avenida Ceará, nas proximidades do Terminal Urbano, na região central de Rio Branco.

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Segundo informações, a motocicleta, uma Honda Twister 250 de cor azul, e um Volkswagen Gol de cor preta seguiam no sentido bairro–Centro. Durante o trajeto, o motociclista teria iniciado uma ultrapassagem pela contramão, em alta velocidade.

Volkswagen Gol também foi atingido durante a colisão/Foto: ContilNet

Ainda conforme as informações, no momento em que o condutor do Gol realizou uma conversão para entrar em um estacionamento, acabou ocorrendo a colisão entre os dois veículos.

Com o impacto, A.S.F.B. sofreu escoriações pelo corpo, além de uma fratura fechada no fêmur esquerdo e trauma de tórax.

Motociclista A.S.F.B. ficou ferido após a colisão na Avenida Ceará/Foto: ContilNet

A Polícia de Trânsito foi acionada e esteve no local para realizar os procedimentos necessários e apurar as circunstâncias do acidente.

Veja o vídeo:

 

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