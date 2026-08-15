Motociclista perde o controle após adormecer e fica ferido em colisão com carro em Rio Branco

Vítima relatou ingestão de medicamento antes de pilotar e acabou atingindo lateral de automóvel

Vítima relatou ingestão de medicamento antes de pilotar e acabou atingindo lateral de automóvel/ Foto: ContilNet

Antônio Ronaldo da Silva Lima, de 57 anos, ficou ferido na tarde deste sábado (15) após se envolver em um acidente de trânsito na avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco. A colisão aconteceu na rotatória localizada em frente a um posto de combustível, no bairro Village Maciel.

De acordo com relatos de testemunhas, Antônio teria ingerido cinco gotas de Rivotril após uma confusão ocorrida em uma residência e, posteriormente, decidiu deixar o local pilotando uma motocicleta Honda CG, de cor verde.

Durante o trajeto pela avenida, ao se aproximar da rotatória, o motociclista teria adormecido enquanto conduzia o veículo. A motocicleta acabou atingindo lateralmente um Renault Kwid, de cor vinho, que trafegava pela região.

Com a força da colisão, Antônio sofreu um corte na cabeça, além de um possível afundamento de crânio e suspeita de fratura na clavícula esquerda.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e enviou uma ambulância de suporte básico para atender a ocorrência. Após receber os primeiros cuidados no local, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada com quadro considerado estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e fizeram o isolamento da área para que os procedimentos de perícia fossem realizados. Um Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) também foi confeccionado.

Após a conclusão dos trabalhos periciais, os veículos envolvidos foram retirados da avenida.