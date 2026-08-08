Motorista é arremessado de veículo durante capotamento na BR-364 e fica ferido no interior do Acre

Acidente ocorreu em trecho no interior do estado; vítima recebeu atendimento médico no local

Vítima foi levada para atendimento médico; causas do acidente ainda estão sob apuração/ Foto: ContilNet

Jairo César da Silva Leite, de 37 anos, ficou ferido após sofrer um grave acidente de trânsito na tarde deste sábado (8), no km 25 da BR-364, no trecho de acesso ao entroncamento com a BR-317, no município de Senador Guiomard, interior do Acre.

Segundo informações repassadas à reportagem, Jairo seguia pela rodovia em uma Fiat Strada, de cor prata, com destino a uma propriedade onde iria deixar medicamentos para a filha. Durante o trajeto, por motivos que ainda deverão ser esclarecidos, o veículo saiu da trajetória e capotou.

Durante o capotamento, o motorista foi arremessado para fora do automóvel. Na queda, ele bateu a cabeça e sofreu um corte profundo, além de reclamar de dores na cabeça e em outras partes do corpo.

Pessoas que passavam pelo local prestaram os primeiros auxílios e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma ambulância de suporte básico foi enviada à ocorrência.

A equipe de socorro realizou os primeiros procedimentos, imobilizou a vítima e, após a avaliação, encaminhou Jairo ao Pronto-Socorro de Rio Branco. No momento do transporte, o estado de saúde dele era considerado estável.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local e realizou o isolamento da área para permitir os procedimentos necessários e o trabalho da perícia.

Após a conclusão dos trabalhos, o veículo foi retirado da rodovia com auxílio de um guincho.

As circunstâncias que provocaram o capotamento ainda serão apuradas pelas autoridades responsáveis.