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Motorista é encontrado morto dentro de carreta após fazer entrega em Rio Branco

R.R., de aproximadamente 40 anos, foi localizado sem vida na cabine do veículo; socorristas suspeitam de infarto fulminante

Por Ithamar Souza, ContilNetAtualizado
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Motorista é encontrado morto dentro de carreta após fazer entrega em Rio Branco
Corpo de R.R. foi encaminhado ao IML para exames que poderão apontar a causa da morte/Foto: ContilNet

O motorista R.R., de aproximadamente 40 anos, foi encontrado morto dentro da cabine de uma carreta Scania, na noite desta terça-feira (11), na Rua Juricaba, no bairro João Paulo II, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

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Segundo informações repassadas por funcionários de uma empresa de água de coco, R.R. era natural do estado da Bahia e havia chegado ao Acre conduzindo uma carreta modelo Scania, de cor branca e placa QTC-3D82, carregada com coco para realizar uma entrega. O motorista passou o dia nas dependências da empresa, onde fez a descarga do produto e tomou banho.

Carreta Scania onde R.R. foi encontrado morto, na Rua Juricaba, em Rio Branco/Foto: ContilNet

Por volta das 18h, R.R. retornou para a carreta para seguir viagem. Pouco tempo depois, o proprietário da empresa tentou entrar em contato com o motorista por meio de mensagens, mas não obteve resposta.

Ao verificar as câmeras de segurança, o empresário percebeu que a carreta permanecia estacionada em frente à empresa. Ele então foi até o veículo e, ao se aproximar da cabine, encontrou o motorista sem sinais vitais.

Samu foi acionado após R.R. ser encontrado sem sinais vitais dentro da cabine/Foto: ContilNet

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado esteve no local. Os profissionais realizaram os procedimentos de atendimento, mas apenas puderam constatar o óbito.

Após a constatação da morte, a Polícia Militar foi acionada e esteve no local, onde realizou o isolamento da área para o trabalho da perícia.

Carreta permanecia estacionada em frente à empresa onde R.R. havia feito a entrega/Foto: ContilNet

Depois dos procedimentos periciais, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deverá passar por exames que poderão apontar oficialmente a causa da morte.

Segundo informações repassadas pelos socorristas, existe a possibilidade de que R.R. tenha sofrido um infarto fulminante. No entanto, somente os exames realizados pelo IML poderão confirmar a causa do óbito.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

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