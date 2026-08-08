Mulher fica presa sob caçamba após caminhão tombar no interior do Acre 

Vítima de 49 anos teve os braços presos sob a caçamba no Ramal do Icuriã

Falha mecânica provoca tombamento de caminhão e mobiliza resgate na zona rural de Assis Brasil/ Foto: CBMAC

Maria Conceição Lopes dos Santos, de 49 anos, ficou gravemente ferida após ser prensada pela estrutura de um caminhão caçamba que tombou na noite desta sexta-feira (7), no Ramal do Icuriã, no km 23, em Assis Brasil, no interior do Acre.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), o caminhão, de placa JLX-3273, teria apresentado uma avaria no sistema de câmbio, fazendo com que o veículo perdesse o controle e tombasse.

Durante o acidente, Maria Conceição ficou com os dois braços presos sob a estrutura da caçamba. Ela sofreu graves lesões nos membros superiores, incluindo danos em tecidos e estruturas ósseas.

Quando os bombeiros chegaram ao local, moradores já haviam realizado uma estabilização inicial do caminhão para impedir que a estrutura se movimentasse. A equipe de resgate reforçou a ancoragem do veículo antes de iniciar a retirada da vítima.

Máquina pesada foi usada para retirar a vítima

Por causa da posição do caminhão e das condições do terreno, os bombeiros precisaram contar com o apoio de uma máquina pesada disponibilizada por moradores da região.

O equipamento foi utilizado para elevar cuidadosamente a estrutura da caçamba e criar espaço suficiente para que os militares conseguissem acessar Maria Conceição e retirá-la da área de risco.

A operação exigiu cuidado devido ao risco de movimentação da estrutura e à condição da vítima. Os bombeiros monitoraram a estabilidade do caminhão durante todo o procedimento.

Após ser retirada, Maria Conceição recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada inicialmente ao Hospital Regional de Assis Brasil.

Devido à gravidade dos ferimentos e à necessidade de atendimento especializado, a mulher posteriormente foi transferida para uma unidade hospitalar em Brasiléia. Na manhã deste sábado (8), ela foi transferida para Rio Branco, onde deverá continuar o tratamento no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB).

Duas crianças estavam no veículo

Ainda conforme o relatório dos bombeiros, duas crianças também estavam no caminhão no momento do tombamento. As identidades não foram divulgadas.

Segundo a avaliação inicial, os ferimentos apresentados pelas crianças eram aparentemente leves.

Moradores da região tiveram participação importante no atendimento à ocorrência, auxiliando na estabilização do caminhão e disponibilizando a máquina pesada utilizada para retirar a mulher.