Narcotraficante boliviano e três suspeitos morrem em confronto com a polícia

Grupo fugiu para matagal após pouso forçado em fazenda no dia 31 de julho/ Foto: Reprodução

O narcotraficante boliviano José Mariano Paes e outros três homens morreram após confronto com equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na tarde de sexta-feira (7/8), em uma área de mata às margens do Rio Coxim, no município de São Gabriel do Oeste (MS).

Paes é apontado pelas autoridades policiais como um dos criminosos mais procurados da Bolívia. Os outros três mortos na ação ainda não tiveram as identidades confirmadas.

O grupo estava sendo procurado desde o dia 31 de julho, data em que a aeronave em que viajavam foi interceptada por caças da Força Aérea Brasileira (FAB). O avião vinha da Bolívia com destino ao estado de São Paulo, mas realizou um pouso forçado em uma fazenda da região após o piloto descumprir as ordens de eiramento dadas pela FAB. Após a aterrissagem, os quatro ocupantes abandonaram o veículo e se esconderam na vegetação.

A investigação aponta que o grupo fugiu para o território brasileiro logo após participar de uma emboscada contra uma viatura das forças especiais bolivianas, ação que resultou na morte de um policial no país vizinho.

A identificação do voo irregular foi feita por meio do compartilhamento de dados entre o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) da Polícia Militar de Mato Grosso e o Bope de Mato Grosso do Sul, com apoio do Batalhão de Polícia Militar Rural e da Força Tática do 5º Batalhão.

As buscas e o cerco policial na zona rural duraram sete dias. De acordo com a corporação, os suspeitos usaram a vegetação densa ao longo do Rio Coxim para se abrigar e obter água.

Na tarde de sexta-feira, uma patrulha do Bope encontrou o grupo na mata fechada e foi recebida por disparos de fuzil. Houve troca de tiros e os quatro ocupantes foram atingidos. Eles chegaram a ser transportados para atendimento médico em São Gabriel do Oeste, mas não resistiram aos ferimentos. Nenhum policial ficou ferido na ação.

As equipes de segurança permanecem na região em busca de vestígios e apuram se houve apoio de terceiros para a manutenção do grupo no local durante os dias de fuga.