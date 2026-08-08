Suspeito é preso com drogas, dinheiro e munição durante ação da Força Tática

Ao perceber a aproximação da equipe, o suspeito teria corrido para os fundos da residência

Os militares realizavam patrulhamento pelo Ramal da Judia quando receberam a denúncia | Foto: Cedida

Leandro Batista Pontes, de 28 anos, foi preso na noite desta sexta-feira (7) durante uma ação da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar contra o tráfico de drogas no bairro Belo Jardim I, em Rio Branco. Com ele, os policiais apreenderam porções de substâncias semelhantes a crack, cocaína e maconha, dinheiro em espécie, uma balança de precisão e uma munição calibre .32.

A abordagem aconteceu na Rua Boa União, após a equipe receber uma denúncia anônima indicando que um homem conhecido pelo apelido de “Cheira” estaria comercializando drogas em frente à própria residência. A informação também apontava que o suspeito possuía uma deficiência em um dos olhos.

Os militares realizavam patrulhamento pelo Ramal da Judia quando receberam a denúncia e seguiram até o endereço informado. No local, encontraram um homem com as características descritas.

Segundo o relato policial, ao perceber a aproximação da equipe, o suspeito teria corrido para os fundos da residência e jogado dois recipientes. Os policiais realizaram a verificação e encontraram diversos invólucros contendo substâncias com características semelhantes a crack e cocaína.

A partir da localização do material, os militares realizaram buscas no imóvel. Em um dos quartos, a equipe percebeu um forte odor de entorpecentes e encontrou outros invólucros com substâncias semelhantes a cocaína e maconha.

Durante a ação, também foram localizados uma quantia significativa de dinheiro em espécie, uma balança de precisão, um pote contendo creatina, uma bolsa e uma carteira com dinheiro. Em outro ponto da residência, os policiais encontraram ainda um cartucho de calibre .32 escondido em um buraco na estrutura de tijolos.

Conforme a Polícia Militar, parte dos entorpecentes estava dividida em pequenas porções e embalada individualmente, característica que, segundo os policiais, seria compatível com a comercialização. Também foram apreendidos invólucros maiores contendo substâncias semelhantes às drogas.

Ainda de acordo com o registro da ocorrência, Leandro teria admitido aos policiais que comercializava entorpecentes. Já na unidade policial, teria declarado que parte do dinheiro encontrado seria proveniente da venda de drogas, enquanto outra parcela teria origem na comercialização de cosméticos.

No momento da abordagem, o suspeito estava acompanhado da esposa e do filho pequeno. A mulher informou aos policiais que não participava da atividade e afirmou desconhecer a suposta venda de drogas realizada pelo companheiro.

A polícia informou ainda que o endereço já era conhecido por apresentar movimentação considerada intensa de pessoas supostamente envolvidas com o consumo de entorpecentes.

Leandro recebeu voz de prisão e foi encaminhado à unidade policial, juntamente com as drogas, dinheiro, munição e demais materiais apreendidos. O caso foi apresentado à autoridade policial, que deverá adotar as medidas legais cabíveis e dar continuidade à investigação.