onforme relato da vítima, o relacionamento havia terminado há cerca de um mês — Foto: Divulgação

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (6) após invadir a residência da ex-companheira e ameaçá-la com uma faca de cozinha, no bairro Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul.

Segundo o tenente Alessandro Martins, relações-públicas da Polícia Militar, a ocorrência foi atendida por equipes da Operação Anjo da Guarda, acionadas por volta das 7h30 pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). A denúncia inicial apontava para uma tentativa de feminicídio.

Conforme relato da vítima, o relacionamento havia terminado há cerca de um mês, mas o ex-companheiro não aceitava o fim da relação e vinha fazendo ameaças desde então.

Na manhã desta quarta-feira, o suspeito teria seguido a mulher até sua residência, pulado o muro e invadido o imóvel. Já no interior da casa, passou a ameaçá-la utilizando uma faca de cozinha.

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A irmã da vítima acionou a Polícia Militar, que chegou ao local antes que a situação terminasse de forma mais grave. Durante a abordagem, o suspeito resistiu à prisão.

Ainda de acordo com o tenente Alessandro Martins, antes de ser contido, o homem quebrou um aparelho celular. A polícia suspeita que o dispositivo pudesse conter informações relevantes para a investigação, hipótese que será apurada pela Polícia Civil.

Após ser preso, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde permaneceu à disposição da Justiça e foram adotados os procedimentos legais cabíveis.