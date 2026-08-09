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Pai de três filhos, frentista morre afogado em sítio no Acre

Ainda não foram esclarecidos todos os detalhes sobre como o afogamento aconteceu

Por Anieli Amorim, ContilNetAtualizado
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Pai de três filhos, frentista morre afogado em sítio no Acre
Renato, pai de três filhos e frentista em Cruzeiro do Sul, morreu neste Dia dos Pais após um afogamento em Rodrigues Alves/Foto: Reprodução

O Dia dos Pais começou marcado pela tristeza para familiares e amigos de Renato, frentista do Posto do Tião, em Cruzeiro do Sul. Pai de três filhos, ele morreu neste domingo (9) após um afogamento ocorrido em um sítio na zona rural de Rodrigues Alves, no interior do Acre.

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De acordo com informações preliminares, Renato passava o fim de semana no sítio quando ocorreu o acidente. Pessoas que estavam no local conseguiram retirá-lo da água ainda com vida.

Após o resgate, ele foi levado para o Hospital de Rodrigues Alves. A equipe médica realizou o atendimento, mas o estado de saúde dele se agravou e Renato morreu horas depois de chegar à unidade.

A notícia repercutiu entre amigos e conhecidos, que lamentaram a morte nas redes sociais. As mensagens destacam a proximidade e o carinho que muitos tinham pelo frentista.

Ainda não foram esclarecidos todos os detalhes sobre como o afogamento aconteceu. Também não há, até o momento, informações confirmadas sobre o velório e o sepultamento.

A morte de Renato deixa três filhos e ocorre justamente em uma data marcada pela celebração da paternidade, tornando o Dia dos Pais especialmente doloroso para a família.

As informações são do site Juruá em Tempo.

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