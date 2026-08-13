PM apreende mais de meio quilo de drogas em abordagem na BR-364

Uma ação do 8º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de mais de meio quilo de drogas durante uma barreira montada na BR-364, em Sena Madureira, na manhã desta quinta-feira (13).

De acordo com informações da Polícia Militar, as equipes realizavam abordagens de rotina quando pararam um táxi que seguia pela rodovia. Durante a fiscalização, os policiais encontraram mais de 500 gramas de maconha e aproximadamente 55 gramas de cocaína em posse de um dos passageiros.

Diante da localização dos entorpecentes, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia Geral de Polícia Civil de Sena Madureira, onde foi apresentado juntamente com as drogas apreendidas para os procedimentos cabíveis.

A ação faz parte das fiscalizações realizadas pelo 8º BPM nas rodovias e principais pontos de acesso ao município, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e outros crimes.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet