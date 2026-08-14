Polícia apreende mais de 20 quilos de maconha durante ação na BR-364

Durante a abordagem, um dos suspeitos teria se desfeito de uma mochila

Os policiais realizaram buscas nas proximidades e conseguiram encontrar a mochila | Foto: Ascom

Uma ação realizada pelo Grupamento de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO), do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre (8º BPM), resultou na apreensão de mais de 20 quilos de maconha durante a madrugada desta sexta-feira (14), na BR-364, nas proximidades de Sena Madureira.

De acordo com informações da Polícia Militar, dois homens estavam trafegando em motocicletas pela rodovia quando perceberam a presença da equipe policial. Durante a abordagem, um dos suspeitos teria se desfeito de uma mochila, tentando evitar que o material fosse localizado.

Os policiais realizaram buscas nas proximidades e conseguiram encontrar a mochila. Dentro dela havia aproximadamente 20,6 quilos de maconha.

Diante da situação, os dois homens receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia Geral de Polícia Civil, juntamente com o entorpecente apreendido e as motocicletas utilizadas pela dupla. O caso foi apresentado às autoridades competentes para os procedimentos cabíveis.

O comandante do 8º BPM, capitão Fábio Diniz, destacou o trabalho realizado pela equipe do GIRO e afirmou que as ações de combate ao tráfico de drogas continuarão sendo intensificadas.

“Quero parabenizar os policiais do GIRO por mais essa importante apreensão. É um trabalho que demonstra o compromisso da Polícia Militar com a segurança da população e com o combate ao tráfico de drogas. Uma quantidade significativa de entorpecente foi retirada de circulação, evitando que chegasse ao seu destino. Nossas equipes continuarão atuando de forma firme e realizando abordagens e fiscalizações em pontos estratégicos, principalmente nas rodovias e entradas do município. A população pode ter certeza de que o 8º BPM continuará trabalhando para garantir mais segurança e combater a criminalidade em nossa região”, disse o comandante.