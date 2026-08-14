Suspeito de assassinar idosa no interior do Acre é preso em Goiás

O suspeito teria deixado Sena Madureira depois do ocorrido e seguido para Goiás

A idosa foi encontrada morta no dia 15 de julho de 2026 | Foto: Reprodução

A investigação sobre a morte de Maria Helena de Andrade Fortes, de 60 anos, encontrada sem vida em sua residência, no bairro Ana Vieira, em Sena Madureira, ganhou um novo desdobramento com a prisão de um homem apontado como suspeito do crime.

Quilson de Oliveira Pinheiro foi localizado no estado de Goiás durante uma ação conjunta envolvendo forças de segurança do Acre e de Goiás. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele o aparelho celular que pertencia à vítima.

De acordo com as investigações coordenadas pelo delegado Rêmulo Diniz, da Unidade de Segurança Pública (USP) de Sena Madureira, uma das principais linhas trabalhadas é a possibilidade de Maria Helena ter sido vítima de latrocínio, crime caracterizado pelo roubo seguido de morte.

A idosa foi encontrada morta no dia 15 de julho de 2026. O corpo apresentava sinais de violência e estrangulamento e já estava em avançado estado de decomposição. Após o crime, foram constatados o desaparecimento de dinheiro, cartões bancários e do telefone celular da vítima.

Segundo as informações levantadas pela polícia, o suspeito teria deixado Sena Madureira depois do ocorrido e seguido para Goiás, onde acabou sendo localizado e preso.

Quilson permanece sob custódia enquanto as autoridades dão continuidade às diligências. A polícia busca esclarecer a dinâmica do crime, verificar a participação do suspeito na morte de Maria Helena e apurar se outras pessoas podem estar envolvidas no caso.