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Polícia procura homem suspeito de atirar contra cachorro no Acre

Caso ocorreu na zona rural de Porto Acre

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Polícia procura homem suspeito de atirar contra cachorro no Acre
Tiro atingiu a região do quadril do animal. — Foto: Reprodução

Um cachorro foi ferido por um disparo de arma de fogo durante uma ocorrência registrada no Ramal Porto Alonso, na zona rural de Porto Acre. O principal suspeito, identificado como Natanael, deixou o local antes da chegada da polícia e está sendo procurado.

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Conforme informações repassadas por moradores, o caso teria começado depois que alguns porcos criados pelo suspeito entraram em uma propriedade vizinha. O cachorro do proprietário teria se aproximado dos animais, momento em que Natanael teria pegado uma espingarda e efetuado um disparo.

O tiro atingiu a região do quadril do animal, que precisou receber atendimento após o ocorrido. O cachorro foi medicado e permanece em recuperação.

Uma equipe policial foi acionada e esteve na propriedade para averiguar a situação, mas o suspeito não foi localizado. As circunstâncias do episódio deverão ser investigadas pelas autoridades responsáveis.

Casos envolvendo agressão, ferimento ou maus-tratos contra cães e gatos podem configurar crime conforme a legislação brasileira, com previsão de pena de reclusão e multa.

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