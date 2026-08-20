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Polícia recupera quase 30 cabeças de gado furtadas no interior do Acre

Com a recuperação dos animais, a Polícia Civil avança na apuração do caso

Por Ricardo Amaral, ContilNetAtualizado
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Segundo o delegado, os trabalhos investigativos terão continuidade
Segundo o delegado, os trabalhos investigativos terão continuidade | Foto: Reprodução

A Polícia Civil de Sena Madureira recuperou mais 28 cabeças de gado que haviam sido furtadas de uma propriedade rural localizada no ramal Cassirian. A ação foi coordenada pelo delegado Rêmulo Diniz, que vem acompanhando as investigações relacionadas aos crimes ocorridos na zona rural do município.

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Com a recuperação dos animais, a Polícia Civil avança na apuração do caso e busca identificar todos os envolvidos no furto. Segundo o delegado, os trabalhos investigativos terão continuidade para localizar os suspeitos e esclarecer toda a dinâmica da ação criminosa.

Diniz destacou que a investigação também terá como foco a possível participação de receptadores, uma vez que a polícia pretende responsabilizar todos aqueles que tenham envolvimento com o crime.

“Vamos dar prosseguimento às investigações para prender os suspeitos, e não somente eles, mas também os receptadores e todos os que estiverem envolvidos nesse caso. A missão da Polícia Civil é garantir paz no campo”, afirmou o delegado.

A recuperação das 28 cabeças de gado representa mais uma resposta das forças de segurança aos produtores rurais de Sena Madureira, que têm cobrado ações efetivas contra os furtos de animais e outros crimes praticados na zona rural. As investigações seguem em andamento e novas prisões poderão ocorrer no decorrer dos trabalhos.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
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