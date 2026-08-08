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Queimadas: fumaça invade a pista e prejudica trânsito em Rio Branco

Foco de incêndio nas proximidades da Arena da Floresta provocou redução da visibilidade

Por Redação ContilNetAtualizado
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Queimadas: fumaça invade a pista e prejudica trânsito em Rio Branco
Registro acontece em meio ao período de estiagem no Acre. — Foto: Reprodução

Um foco de incêndio registrado nas proximidades da Arena da Floresta, na Avenida Amadeo Barbosa, prejudicou o trânsito em Rio Branco por volta das 13h deste sábado (8). A fumaça se espalhou pela via e reduziu a visibilidade dos motoristas que passavam pelo trecho.

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O excesso de fumaça fez com que os condutores precisassem redobrar a atenção, deixando o tráfego mais lento na região. O local fica em uma área de circulação movimentada, o que aumentou o impacto da ocorrência no trânsito.

O registro acontece em meio ao período de estiagem no Acre, quando a vegetação fica mais seca e os focos de incêndio tendem a exigir maior atenção.

A combinação entre tempo mais seco, altas temperaturas e baixa umidade favorece a propagação das chamas e pode fazer com que a fumaça alcance áreas de circulação de veículos e moradores.

VÍDEO:

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