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Suspeito foge durante abordagem e abandona drogas e equipamentos em imóvel de Rio Branco

Apreensão de drogas e materiais de uso restrito é registrada no bairro Santa Helena

Por Ithamar Souza, ContilNet
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Suspeito foge durante abordagem e abandona drogas e equipamentos em imóvel de Rio Branco
No local, policiais encontraram crack, maconha, cocaína, capas de colete e rádios de comunicação/ Foto: ContilNet

Um homem conhecido pelo apelido de “Neguim” conseguiu fugir durante uma abordagem policial na tarde desta sexta-feira (7), no bairro Santa Helena, em Rio Branco. Segundo a Polícia Militar, o suspeito estaria ligado à comercialização de entorpecentes em um imóvel localizado na Rua Monte Sinai.

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A ocorrência foi registrada por volta das 17h, quando uma equipe policial realizava patrulhamento pela região e decidiu averiguar um apartamento de cor verde, sem numeração aparente. Conforme o relato dos militares, o endereço já era conhecido por supostamente funcionar como ponto de venda de drogas.

Ao se aproximarem do imóvel, os policiais teriam encontrado o suspeito sentado em uma cadeira, segurando um pequeno recipiente. Ao perceber a presença da guarnição, ele teria arremessado o objeto e corrido em direção aos fundos do quintal.

Durante a ação, os policiais constataram que dentro do recipiente havia pedras com características semelhantes ao crack. A equipe teria dado ordem de parada, mas o homem não obedeceu e continuou a fuga.

Na tentativa de acompanhar o suspeito, os militares passaram pelo corredor dos apartamentos. Durante o deslocamento, visualizaram através de uma janela diversos objetos que chamaram a atenção da equipe, entre eles celulares, drogas aparentemente separadas para comercialização e rádios comunicadores.

Segundo a ocorrência, os equipamentos de comunicação poderiam estar sendo utilizados para avisar integrantes de grupos criminosos sobre a presença de policiais na região.

Uma equipe de Saturação foi acionada para auxiliar no cerco ao suspeito. Mesmo com a mobilização policial, o homem teria continuado a fuga, pulando cercas e passando por quintais até conseguir escapar.

Durante a vistoria no imóvel, os policiais encontraram um ambiente que, segundo a equipe, apresentava características de um quarto abandonado e que seria utilizado exclusivamente para atividades relacionadas ao tráfico de drogas.

No local foram apreendidos 20 pedras de crack, um invólucro de maconha e 10 invólucros contendo substância com características semelhantes à cocaína. Também foram recolhidos rádios comunicadores, uma gandola de força de segurança, duas capas de colete, máquinas de cartão e materiais utilizados, em tese, para embalar, pesar e fracionar entorpecentes.

A Polícia Militar informou ainda que o endereço já era conhecido pelas equipes devido a denúncias e ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas, além do constante fluxo de usuários nas proximidades.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (DENARC), onde deverá passar pelos procedimentos legais e pela análise das autoridades responsáveis.

O suspeito não foi localizado durante as buscas e deverá ser procurado pela polícia.

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