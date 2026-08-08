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TRAGÉDIA: helicóptero cai e mata quatro pessoas; vítimas eram turistas

Voo panorâmico de 20 minutos custou R$ 2.550 e terminou com a aeronave em chamas na Floresta da Tijuca

Por Redação ContilNet
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TRAGÉDIA: helicóptero cai e mata quatro pessoas; vítimas eram turistas
Bombeiros trabalham para chegar até a área onde caiu um helicóptero perto da Vista Chinesa, na Zona Sul do Rio. — Foto: Divulgação

O que deveria ser um passeio para conhecer o Rio de Janeiro do alto terminou em tragédia na manhã deste sábado (8). Um helicóptero com três turistas colombianas e o piloto caiu em uma área de mata próxima à Vista Chinesa, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e os quatro ocupantes morreram. As informações sao do g1.

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As turistas, que pertenciam à mesma família, haviam contratado um voo panorâmico na modalidade “doors off”, realizado com as portas da aeronave abertas. O passeio tinha duração prevista de aproximadamente 20 minutos e incluía no roteiro um sobrevoo pela Floresta da Tijuca, justamente a região onde ocorreu a queda.

Segundo o comprovante de pagamento, o grupo desembolsou R$ 2.550 pelo passeio. A experiência era oferecida pela empresa Voos Rio Panorâmico (VRP), que comercializa voos turísticos de helicóptero sobre diferentes pontos da cidade.

A aeronave, um Robinson R44, de prefixo PP-MFS, caiu em uma região de mata íngreme e de difícil acesso. Com a queda, houve uma explosão e as chamas atingiram a vegetação ao redor.

Quatro mortos

As vítimas foram identificadas como Alessandro Rocha, piloto, e as turistas colombianas Rocio Cubillos, Sofia Murillo e Wendy Manrique.

Os quatro morreram carbonizados. O incêndio provocado pela explosão da aeronave chegou a se espalhar pela mata, mas foi controlado por equipes especializadas do Corpo de Bombeiros.

A corporação foi acionada às 11h11 e mobilizou cerca de 40 militares, 11 viaturas e quatro unidades operacionais para atender à ocorrência.

Acesso difícil

A localização da aeronave tornou o trabalho das equipes ainda mais complicado. O helicóptero caiu em uma encosta com áreas de precipício, onde o acesso exige técnicas de corda e equipamentos específicos de segurança.

Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Fábio Contreiras, o trabalho passou a se concentrar na criação de acessos para permitir a atuação da perícia da Polícia Civil e do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), além da retirada dos corpos.

As circunstâncias que provocaram a queda serão investigadas pelas autoridades responsáveis.

Conteúdo Original / Fonte: g1
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