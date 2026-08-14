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Motociclista morre em grave acidente com carro na BR-364

Equipes de socorro foram acionadas, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu

Por Suene Almeida, ContilNetAtualizado
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l: motociclista morre em acidente com carro na BR-364
Motociclista morre em acidente | Foto: Cedida

Um motociclista identificado como Deleon Frota morreu após se envolver em um grave acidente com um carro na manhã desta sexta-feira (14), na BR-364, nas proximidades de Tarauacá, no interior do Acre.

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A colisão deixou os dois veículos bastante danificados. Imagens feitas no local mostram o motociclista caído na rodovia logo após o impacto.

Equipes de socorro foram acionadas, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada.

Ainda não há informações detalhadas sobre o que teria causado o acidente nem sobre a situação das demais pessoas envolvidas na ocorrência.

As circunstâncias da colisão deverão ser investigadas pelas autoridades.

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