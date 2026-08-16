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Alan Rick encerra primeiro dia de campanha com carreata histórica em Feijó

Carros, motos e bicicletas tomaram as ruas da cidade; moradores acompanharam o percurso das calçadas e organização estima milhares de veículos no ato

Por Redação ContilNet
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Alan Rick encerra primeiro dia de campanha com carreata histórica em Feijó
Atividade mobilizou carros e motos pelas vias centrais de Feijó na tarde deste domingo/ Foto: Ascom

Depois de começar o primeiro dia oficial de campanha com uma grande cicleata em Tarauacá, Alan Rick (Republicanos) encerrou o domingo, 16, com uma grande demonstração de mobilização popular em Feijó.

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Carros, motocicletas e bicicletas ocuparam as ruas e tomaram a quilômetros enfileirados durante o percurso da carreata. Ao longo do trajeto, moradores saíram às portas das casas, ocuparam calçadas e acenaram para Alan e para a comitiva. Segundo a organização, milhares de veículos participaram da mobilização que atravessou a cidade no final da tarde.

Candidato esteve acompanhado do vice Rico Leite, de alinhados ao Senado e do prefeito Railson Ferreira/ Foto: Ascom

Em carro aberto, ao lado do candidato a vice-governador Rico Leite, do prefeito Railson Ferreira, dos candidatos ao Senado Mara Rocha e Sérgio Petecão e de candidatos proporcionais, Alan percorreu as ruas retribuindo os acenos e cumprimentando os moradores. Bandeiras, buzinas e apoiadores acompanhando o percurso deram o tom da segunda grande mobilização de rua da coligação Trabalho da Esperança no primeiro dia oficial de campanha.

“Feijó está no nosso coração, que bate forte pelo Acre. Essa é a campanha do amor, do resgate da esperança. E o que temos feito por Feijó é uma demonstração do que queremos fazer pelo Acre”, afirmou Alan Rick.

Durante a passagem pelo município, o candidato destacou a relação construída com Feijó ao longo de seu mandato no Senado e lembrou ações e investimentos viabilizados em parceria com a Prefeitura nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e esporte.

Atividade mobilizou carros e motos pelas vias centrais de Feijó na tarde deste domingo/ Foto: Ascom

“É o Parque Buritizal que foi todo revitalizado, é equipamento na rua ajudando a Prefeitura, é apoio à saúde para entregar um atendimento melhor à população, às nossas escolas municipais, à infraestrutura e ao esporte. É apoio a tudo aquilo que gera resultado e mais qualidade de vida para o povo de Feijó. Nossa caminhada tá começando para fazermos muito mais, para levarmos esperança para o nosso povo. Sabemos o que tem que ser feito porque sempre trabalhamos assim, perto das pessoas, olhando no olho, ouvindo”, disse.

Alan Rick realiza carreata em Feijó no encerramento do primeiro dia de campanha/ Foto: Ascom

Ao lado do prefeito Railson e de apoiadores, Alan resumiu a recepção no município. “Com o prefeito Railson e com o nosso time, hoje nós dissemos: Feijó é 10!”, declarou.

A grande carreata encerrou no contorno Beira Rio, onde Alan participou do lançamento da campanha do deputado federal Roberto Duarte.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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