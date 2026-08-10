Mailza Assis aparece em segundo, com 29%, enquanto Bocalom tem 13%

Margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. — Foto: Reprodução

O senador Alan Rick aparece na liderança da disputa pelo Governo do Acre, com 37% das intenções de voto no cenário estimulado da pesquisa do Instituto Travessia Diagnóstico. Mailza Assis vem em segundo lugar, com 29%, enquanto Tião Bocalom registra 13% e Thor Dantas, 7%.

O levantamento foi realizado entre os dias 4 e 6 de agosto, por telefone, com 800 eleitores acreanos. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Alan Rick também aparece na frente, com 16%. Mailza Assis soma 12%, seguida por Tião Bocalom, com 5%, e Thor Dantas, com 2%. Outros nomes somam 1%.

O cenário espontâneo, porém, revela um alto grau de indefinição entre os eleitores. Mais da metade dos entrevistados, 51%, afirmou não saber ou não quis opinar sobre em quem votaria para governador. Outros 13% declararam voto branco ou nulo.

Bocalom tem maior rejeição

Se Alan Rick lidera as intenções de voto, Tião Bocalom aparece com o maior índice de rejeição entre os quatro nomes avaliados. Segundo a pesquisa, 47% dos entrevistados afirmaram que não votariam no ex-prefeito de Rio Branco de jeito nenhum.

Thor Dantas aparece em seguida, com 27% de rejeição. Mailza Assis tem 25%, enquanto Alan Rick registra o menor índice entre os candidatos, com 23%.

A pergunta sobre rejeição permitia múltiplas respostas, portanto, o eleitor poderia indicar mais de um candidato em quem não votaria.

Cenário estimulado

No cenário em que os nomes são apresentados aos entrevistados, Alan Rick alcança 37%, abrindo oito pontos percentuais de vantagem sobre Mailza Assis, que aparece com 29%.

Bocalom registra 13%, enquanto Thor Dantas soma 7%. Outros 8% afirmaram que votariam branco ou nulo e 6% não souberam ou não quiseram responder.

Os números mostram, portanto, uma disputa ainda marcada pela vantagem de Alan Rick, mas também por um eleitorado que apresenta elevado nível de indecisão quando os candidatos não são apresentados e por índices distintos de rejeição entre os principais nomes.