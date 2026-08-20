O candidato ao Governo do Acre Alan Rick (Republicanos) percorreu, na manhã desta quinta-feira (20), o comércio da Estação Experimental, em Rio Branco. Acompanhado por candidatos da coligação Trabalho da Esperança, militância e por apoiadores, ele conversou com comerciantes, trabalhadores e moradores e apresentou propostas para o desenvolvimento da regional.

Durante a caminhada, Alan destacou a reconstrução do Centro Integrado de Esporte e Cultura (CIEC), realizada com recursos destinados por seu mandato. Importante espaço de convivência da Estação Experimental, o centro reúne atividades esportivas, culturais, educativas e de lazer para crianças, jovens e famílias da região. “O CIEC da Estação é fruto de emenda nossa para o governo fazer a obra. Depois de 30 anos de abandono, viemos aqui, dialogamos com a comunidade, em 2024, e a obra foi inaugurada em 2025. É uma realização que alegra o nosso coração porque mudou a história desta comunidade. Agora pedimos celeridade nessa intervenção que o governo está fazendo na quadra para que a população volte a usar o espaço”, afirmou.

Alan ressaltou que as visitas aos bairros e municípios não ocorrem apenas durante o período eleitoral, mas fazem parte de sua rotina de trabalho e do acompanhamento das obras viabilizadas pelo mandato.

“Na campanha, vamos com a militância, ganhamos visibilidade e a imprensa está acompanhando. Mas esse é o nosso dia a dia, andando nos municípios e no interior, ouvindo a comunidade e acompanhando as nossas obras. É um convívio permanente com a população”, declarou.

Entre as propostas apresentadas para a regional estão a implantação de mais um núcleo da Escolinha de Futebol Léo Moura, a melhoria do atendimento de saúde e novos investimentos em infraestrutura e segurança.

Alan também destacou o projeto do Parque da Cidade, previsto em seu plano de governo. O espaço deverá beneficiar moradores da Estação Experimental, Nações Unidas, Isaura Parente e bairros próximos.

Segundo o candidato, o projeto prevê a transformação de uma área atualmente ocupada pelo Exército em um amplo espaço público de lazer, esporte e convivência familiar. Para permitir a transferência da estrutura militar, já foi iniciado um investimento de R$ 35 milhões na construção da nova Vila Militar.

“A Estação Experimental será contemplada com uma das maiores obras de infraestrutura do Acre e um dos parques mais bonitos da Região Norte. Será um investimento para dar uma nova cara à região, levar lazer e esporte e trazer as famílias de volta para ocupar esse espaço”, explicou.

Apoio ao pequeno comerciante

Ao conversar com empresários da região, Alan Rick afirmou que seu plano de governo prevê medidas específicas para apoiar os pequenos comerciantes diante das mudanças provocadas pela reforma tributária.

A proposta inclui a criação de um comitê de orientação e apoio aos empreendedores, além da simplificação dos procedimentos para abertura de empresas e da melhoria do atendimento nos órgãos estaduais, como a Junta Comercial. “O pequeno comerciante será abraçado pelo nosso governo. Vamos facilitar a abertura de empresas, melhorar o atendimento dos órgãos públicos e manter um diálogo permanente com quem trabalha e gera oportunidades”, garantiu.

O candidato também defendeu o fortalecimento do policiamento comunitário nos bairros, uma reivindicação apresentada pelos comerciantes durante as visitas.

“Queremos levar segurança e investimentos para fazer a economia girar e devolver a prosperidade às famílias. O Acre pode dar uma resposta bonita nas urnas, mostrando que o povo realmente deseja a mudança. A mudança será a grande resposta”, concluiu Alan Rick.

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