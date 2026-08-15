Alan visita APAA de Cruzeiro do Sul e anuncia novos investimentos

Senador também defendeu menos burocracia para pessoas com autismo

O senador Alan Rick (Republicanos), candidato ao governo do Acre, visitou nesta sexta-feira (14) a Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Autismo de Cruzeiro do Sul (APAA). Na instituição, ouviu famílias, revisitou os espaços de atendimento e anunciou novos investimentos para fortalecer o serviço prestado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Durante a visita, Alan destacou a entrega de equipamentos e um veículo adquiridos com R$ 600 mil que ele destinou à associação. Também anunciou mais R$ 1,5 milhão em emendas ao Orçamento da União de 2027 para ampliar a estrutura e os atendimentos da entidade. A destinação ocorre no final deste ano.

Criada em 2017 por familiares de pessoas com autismo, a APAA atende cerca de 150 pessoas com uma equipe multidisciplinar. A instituição oferece psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, educação física, além de acolhimento e orientação às famílias.

Alan também falou sobre o Projeto de Lei nº 1.414, de sua autoria. A proposta acaba com a exigência de renovação dos laudos médicos para pessoas com deficiência permanente. O texto também prevê validade indeterminada da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) para adultos.

“Hoje, pais e mães precisam refazer todo o processo de exames e laudos periodicamente para comprovar uma condição permanente. Isso gera sofrimento e burocracia desnecessária. Nosso projeto corrige essa injustiça e facilita o acesso aos direitos dessas famílias”, afirmou.

O senador lembrou ainda que destinou R$ 35 milhões em 2025 e 2026 para que as prefeituras possam contratar clínicas especializadas. Os recursos também permitem ofertar gratuitamente terapias, consultas e exames que ajudam no diagnóstico precoce e no acompanhamento das pessoas com autismo.

“Destinei recursos para o Estado estruturar esse atendimento, como não ocorreu e nem prestam contas de para onde foi o recurso, continuo cobrando, mas passei a destinar recursos para que os municípios possam contratar clínicas e garantir às famílias acesso às terapias, consultas e exames necessários”, disse.

O senador completou relatando que também tem destinado recursos para fortalecer Apaes e outras associações que atendem pessoas com deficiência em diferentes municípios do Acre.

O diretor de projetos da APAA, Peter Rogers, agradeceu o apoio do parlamentar.

“Os R$ 600 mil destinados pelo senador permitiram a compra dos equipamentos e de um veículo que fortalecem o atendimento da associação. Também recebemos recursos para custeio, fundamentais para manter os serviços oferecidos às famílias garantidos pelo senador Sérgio Petecão”, afirmou.

O senador Sérgio Petecão, a ex-deputada federal Mara Rocha, o deputado federal Roberto Duarte acompanharam Alan Rick na visita. Também participou da visita o empresário Ricardo Leite, candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Alan Rick, Mirla Miranda, irmã do senador e candidata à deputada federal, a presidente da APAA, Maria Iveliz, profissionais da equipe multidisciplinar, além de pais, mães e responsáveis.