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Vereador cobra gestão de Gerlen Diniz por esgoto a céu aberto em Sena Madureira

Maycon Moreira destacou que a situação precisa ser solucionada com urgência

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Vereador cobra gestão de Gerlen Diniz por esgoto a céu aberto em Sena Madureira
Estogo a céu aberto/Foto: Reprodução

O vereador Maycon Moreira (PSD) esteve na rua Raimundo Cristino de Souza, no bairro Vitória, em Sena Madureira, para verificar de perto a situação de um esgoto a céu aberto que tem causado transtornos aos moradores da região.

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Segundo o parlamentar, os próprios moradores solicitaram sua presença no local na tentativa de chamar a atenção da Prefeitura de Sena Madureira para o problema e pedir providências urgentes.

Durante a visita, um dos moradores relatou que o forte odor provocado pelo esgoto é tão intenso que chega a impedir que a família faça as refeições dentro de casa.

Maycon Moreira destacou que a situação precisa ser solucionada com urgência, principalmente pelos riscos que o esgoto exposto pode representar à saúde da população.

“Quero fazer um apelo ao prefeito Gerlen Diniz e à Secretaria de Obras para que olhem com urgência para essa situação. Não podemos permitir que os moradores continuem convivendo com esgoto a céu aberto, com mau cheiro e risco à saúde. A situação é ainda mais preocupante para as crianças, que ficam expostas diariamente. É preciso que a Prefeitura tome as providências necessárias o quanto antes e resolva esse problema”, afirmou o vereador.

Os moradores esperam que a gestão municipal envie uma equipe ao local para avaliar a situação e adotar as medidas necessárias para solucionar o problema.

Veja o vídeo:

 

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