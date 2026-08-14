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Mailza acompanha estrutura do Purus Fest, que espera reunir 10 mil

Evento será realizado de sexta a domingo

Por Redação ContilNet
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Mailza acompanha estrutura do Purus Fest, que espera reunir 10 mil
Mailza vistoria estrutura do Purus Fest/Foto: Assessoria

O tradicional Festival de Praia de Manoel Urbano, conhecido como Purus Fest, começou nesta sexta-feira (14) e segue até domingo (16). A Prefeitura estima que cerca de 10 mil pessoas participem da programação, realizada às margens do Rio Purus, com apoio do governo do Estado.

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Para conferir de perto a estrutura montada, a governadora Mailza visitou o local acompanhada do prefeito Raimundo Toscano. Entre as atrações mais aguardadas está o show nacional da cantora Marília Tavares, que encerra o evento no domingo.

A expectativa de público se deve não apenas à tradição do festival, mas também à adesão de moradores de municípios vizinhos.

A programação inclui atividades esportivas, como campeonato de bajola, torneios de voleibol e um escorregador aquático, além de desfiles e a participação de empreendedores locais que aproveitam os três dias para movimentar a economia.

Durante a visita, a governadora percorreu as barracas, conversou com banhistas e verificou o aparato estadual disponibilizado para garantir a segurança, com reforço da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

A agenda institucional de Mailza no município incluiu ainda encontro com vereadores e visita à Ciretran, onde os atendimentos mensais ultrapassam a marca de 450, dois anos após sua inauguração.

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