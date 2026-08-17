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Alysson Bestene é o entrevistado desta segunda no Em Cena

O chefe do Executivo municipal abordará os principais desafios da gestão pública da capital

Por Everton Damasceno, ContilNetAtualizado
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O programa será transmitido ao vivo a partir das 16h
Prefeito durante entrevista ao ContilNet/Foto: Reprodução

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, é o convidado especial do Em Cena, o podcast do portal ContilNet, nesta segunda-feira (17).

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O programa será transmitido ao vivo a partir das 16h e terá a condução do apresentador Everton Damasceno.

Na pauta, o chefe do Executivo municipal abordará os principais desafios da gestão pública da capital acreana, os avanços das obras e infraestruturas em andamento, além de detalhar as próximas metas administrativas do município.

O público poderá acompanhar o bate-papo e interagir ao vivo pelo canal oficial do ContilNet no YouTube.

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