Mailza amplia diálogo com lideranças comunitárias e consolida apoios em Rio Branco

Líderes discutiram melhorias nos bairros/Foto: Reprodução

Cerca de 120 lideranças comunitárias de diferentes regionais de Rio Branco afiançaram apoio à candidatura de Mailza ao governo do Acre durante encontro realizado nesta quarta-feira, 12, na sede do Progressistas. A agenda reforçou a mobilização política em torno da candidata, ampliou a aproximação com representantes dos bairros e abriu espaço para que demandas locais fossem incorporadas às prioridades apresentadas pela campanha.

No encontro, Mailza apresentou a escuta das comunidades como parte da construção política de sua candidatura e destacou o papel das lideranças de bairro na identificação das principais demandas da população. “Vocês são a maior representatividade da nossa população, pois vivem na ponta e lidam diariamente com a esperança de pessoas que aguardam por atendimento básico, dignidade e oportunidades que dependem das boas decisões de uma gestão pública”, registrou.

“Estamos organizando o nosso exército para conversar com as pessoas de porta em porta, em cada bairro da nossa capital, pois é ouvindo a necessidade de quem mais precisa que vamos continuar construindo um Acre melhor, onde cada cidadão e cada líder comunitário se sinta enxergado e acolhido”, complementou Mailza.

Os representantes comunitários atuam como porta-vozes de demandas em áreas essenciais como infraestrutura urbana, habitação, assistência social e segurança pública. Durante o encontro, Mailza ressaltou que o planejamento governamental deve priorizar o cuidado direto com as pessoas e o fortalecimento das comunidades.

“A verdadeira gestão se constrói ouvindo quem está na ponta do serviço público e vivencia a realidade dos bairros. Nosso compromisso é desenvolver políticas públicas com foco e eficiência para garantir que o desenvolvimento, a dignidade e a melhoria na qualidade de vida cheguem a todas as famílias acreanas”, enfatizou.

O líder comunitário e religioso Pastor Reginaldo Ferreira ressaltou a relevância dos presidentes de bairro na intermediação das demandas locais. “Fico muito feliz com a sensibilidade da governadora Mailza e faço questão de reconhecer o empenho das equipes e lideranças engajadas nessa missão, destacando a sabedoria em manter um diálogo humanizado e com respeito no tratamento com o nosso povo”, destacou.

O líder comunitário Alan Kardec entregou uma carta aberta em nome dos representantes presentes, oficializando o apoio à candidatura de Mailza e ressaltando que a união do movimento comunitário fortalece a voz da população.

“Estamos aqui para declarar o nosso apoio à sua candidatura. Quando tantos líderes se unem nesta caminhada, a voz do povo fica muito mais forte. Juntos, vamos continuar construindo um Acre melhor para todos. Muito obrigado e que Deus abençoe a nossa caminhada, porque a vitória nos pertence!”, afirmou Kardec.

Ao final da agenda, Mailza reforçou que a administração estadual e o Progressistas seguem com canais abertos para acolher as reivindicações dos movimentos sociais. “É no espaço da política que a gente destrava as coisas e garante as conquistas de que a nossa população tanto necessita. É com essa união, com o empenho das nossas equipes e com o apoio de parceiros como o senador Márcio Bittar e a deputada Jéssica Sales que vamos seguir avançando pela infraestrutura, saúde e educação das nossas comunidades”, concluiu.