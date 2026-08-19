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Bocalom propõe “Acre Mais Seguro” inspirado em monitoramento da capital

Por Redação ContilNet
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Bocalom propõe “Acre Mais Seguro” inspirado em monitoramento da capital

Durante os pouco mais de cinco anos em que esteve à frente da Prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom promoveu a modernização da segurança pública, tornando o setor mais tecnológico e integrado. Agora, candidato ao cargo de governador pela Federação PSDB/Cidadania, Bocalom propõe a criação do programa Acre Mais Seguro, com o objetivo de ampliar essas ações para todo o estado.

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Em seu plano de governo, a implementação do programa é apresentada como o primeiro tópico do eixo dedicado à segurança pública. A proposta prevê a criação de um moderno ecossistema estadual, com a incorporação de novas tecnologias para reconhecimento inteligente, a criação de uma plataforma única para integrar os dados das forças de segurança e o uso de inteligência artificial como ferramenta de apoio à tomada de decisões operacionais.

Enquanto prefeito de Rio Branco, Bocalom desenvolveu uma série de políticas voltadas ao combate à criminalidade e à promoção do bem-estar da população. Entre as principais ações, destaca-se a implantação da sala de videomonitoramento, que passou a ser uma importante ferramenta tecnológica de apoio à segurança pública e ao trabalho dos agentes.

O sistema de videomonitoramento conta com 450 câmeras de alta tecnologia, operadas a partir de um Centro Integrado gerido pelo Município. A estrutura utiliza inteligência artificial para reconhecimento facial e veicular, além de auxiliar na gestão do tráfego urbano em tempo real. A experiência está entre as iniciativas que Bocalom pretende ampliar para todo o Acre.

“Em Rio Branco, nós mostramos que a tecnologia pode ser uma grande aliada da segurança pública. Implantamos um sistema de videomonitoramento moderno, com centenas de câmeras, que auxilia os agentes no trabalho de prevenção e combate à criminalidade. Agora, queremos levar essa experiência para os 22 municípios”, afirma Bocalom.

Além disso, Tião Bocalom entende como importante que exista uma integração da segurança entre Estado e Município para ser ainda mais fortalecida em todos os municípios. Por isso, sua gestão na Prefeitura de Rio Branco firmou grandes convênios com a Polícia Militar do Acre (PMAC) e destinou em 2025 o montante de R$ 7,2 milhões em recursos próprios para ações de policiamento em áreas e eventos estratégicos da capital.

O reforço do policiamento ocorreu principalmente em áreas de grande circulação de pessoas e que registravam maior incidência de ocorrências, como o Terminal Urbano, praças públicas, o Horto Florestal e o Parque Chico Mendes. Com a iniciativa, esses espaços passaram a contar com maior presença policial, proporcionando mais segurança e tranquilidade aos usuários.

“Quando Estado e Município trabalham juntos, quem ganha é a população. Em Rio Branco, nós mostramos que essa integração é possível e traz resultados concretos. Por isso, queremos fortalecer essa parceria em todos os municípios do Acre, garantindo mais presença policial nos espaços públicos e tranquilidade para as famílias”, reforça.

Bocalom ressalta que a proposta para a segurança pública vai além do reforço das forças policiais. A intenção, segundo o candidato, é promover uma atuação integrada entre diferentes áreas do governo, com políticas voltadas à educação, assistência social, saúde, infraestrutura, cultura, esporte, juventude e desenvolvimento econômico, criando uma estratégia ampla de prevenção e combate à criminalidade em todo o Acre.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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