Treinamento para mesários das Eleições 2026 já está disponível em aplicativo

Nova versão da ferramenta Mesário já está disponível nas lojas virtuais de celulares e de tablets

Aplicativo reúne conteúdos para a preparação das pessoas convocadas a atuar nas seções eleitorais.

A Justiça Eleitoral deu início, nesta segunda-feira (17), ao treinamento de mesárias e mesários que atuarão nas Eleições Gerais de 2026. A formação é realizada por meio do aplicativo Mesário, que já está disponível gratuitamente para celulares e tablets com sistemas Android e iOS. Desenvolvido para capacitar e auxiliar mesárias e mesários antes e durante as eleições, o aplicativo reúne conteúdos, orientações e recursos que contribuem para a preparação das pessoas convocadas para atuar nas seções eleitorais.

Nesta nova versão, o treinamento foi atualizado de acordo com os procedimentos previstos para o pleito de 2026, incluindo o novo fluxo de votação. A plataforma também foi aprimorada para oferecer mais estabilidade e desempenho, a fim de proporcionar uma experiência ainda melhor para os usuários. Além dos conteúdos sobre os procedimentos que devem ser adotados na seção eleitoral, o aplicativo disponibiliza materiais complementares e permite acompanhar o progresso do treinamento e consultar o histórico de certificados.

No dia da eleição, também é possível utilizar listas de verificação para conferir os procedimentos no início e no encerramento da votação. Entre os materiais disponíveis, estão o vídeo de treinamento, o Manual do Mesário, o guia rápido, instruções destinadas a empregadoras e empregadores, informações sobre Missões de Observação Eleitoral e orientações para fiscalização dos partidos.

Pela plataforma, também é possível emitir o certificado de conclusão do treinamento e a Declaração de Trabalhos Eleitorais (DTE), inclusive referentes a pleitos anteriores. Os documentos estarão disponíveis alguns dias após cada turno das eleições. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) espera que mais de 2 milhões de mesárias e mesários realizem a capacitação por meio do aplicativo. Para saber qual modalidade de treinamento foi indicada pelo cartório eleitoral, é necessário consultar a convocação no site do TSE, na opção “Autoatendimento Eleitoral” > “Mesária/Mesário” > “Consultar convocação”.

O acesso ao aplicativo é restrito às pessoas nomeadas pelos cartórios eleitorais e pode ser feito com o número do título eleitoral ou do CPF. O prazo para a conclusão do treinamento e emissão do certificado é 23h59 de 3 de outubro de 2026.

EC/JV/DB

Conteúdo Original / Fonte: TSE