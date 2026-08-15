Dirigente partidário afirmou a empresários que blocos de centro estão com o petista

Caiado nega apoio a Lula no segundo turno após fala de Kassab/ Foto: Reprodução

O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou neste sábado (15/8) que não apoiará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno na disputa pelo Palácio do Planalto. A declaração foi publicada nas redes sociais após o presidente nacional da sigla e candidato a vice na chapa, Gilberto Kassab, indicar que partidos do Centrão já estão alinhados à reeleição do atual mandatário.

Em publicação no X (antigo Twitter), o ex-governador de Goiás reiterou seu histórico político de oposição ao PT e sustentou que sua postulação tem o objetivo de remover o partido do governo federal. Caiado descartou a possibilidade de acordos que envolvam a candidatura petista.

“Em nenhuma hipótese, em nenhum cenário, em nenhum turno, eu estarei ao lado de Lula ou do PT”, escreveu o postulante.

A manifestação ocorreu dois dias depois de Kassab participar de um evento com empresários em São Paulo. Na ocasião, o dirigente partidário disse que as legendas do Centrão não mantêm postura de neutralidade no pleito e que se encontram na base do atual presidente. No mesmo encontro, Kassab definiu a candidatura de Caiado como uma alternativa no cenário eleitoral e declarou que Flávio Bolsonaro (PL) tem chance “zero” de vitória, prevendo perda de sustentação do senador com o avanço da campanha do PT.

O ex-governador goiano busca se posicionar fora da divisão entre o atual presidente e o candidato do PL. Durante a convenção que confirmou a chapa puro-sangue do PSD em julho, a dupla direcionou críticas aos dois concorrentes e apresentou a candidatura como um caminho próprio.

Nas pesquisas de intenção de voto, no entanto, Caiado ainda aparece distante dos primeiros colocados. Levantamento da Quaest divulgado nesta sexta-feira (14/8) mostra Lula com 38%, Flávio Bolsonaro com 31% e o ex-governador com 4%. Em uma simulação de segundo turno entre Lula e o candidato do PSD, o petista registra 44% das intenções, contra 37% de Caiado.