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Câncer de Joe Biden avança para além dos ossos e causa dores intensas

Em entrevista à BBC, Hunter Biden afirmou que doença sofreu metástase

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Câncer de Joe Biden avança para além dos ossos e causa dores intensas
Ex-presidente de 83 anos foi diagnosticado com tumor agressivo em maio de 2025, após deixar a Casa Branca/ Foto: Reprodução

O câncer de próstata do ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden avançou para além da estrutura óssea e tem provocado dores fortes. A informação foi confirmada por seu filho, Hunter Biden, em entrevista concedida ao programa Newsnight, da rede britânica BBC, exibida na noite de sexta-feira (7/8).

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Segundo Hunter, o quadro de saúde do pai se agravou com o surgimento de novas metástases. “O câncer se espalhou, sofreu metástase para os ossos e além deles. É muito doloroso e debilitante em muitos aspectos”, declarou durante a transmissão.

Aos 83 anos, o democrata trata uma variação agressiva da doença descoberta em maio de 2025, quatro meses após o encerramento do seu mandato na Presidência americana. Na época do diagnóstico inicial, assessores do ex-presidente confirmaram que o tumor já havia atingido os ossos.

Apesar da declaração de Hunter indicar a progressão do quadro clínico, a família e a equipe médica de Biden não detalharam quais outros órgãos ou regiões foram afetados, nem atualizaram o boletim sobre a rotina de tratamento do ex-mandatário.

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