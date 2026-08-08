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Eduardo Bolsonaro ataca obrigatoriedade de vacinas infantis previstas

Ex-deputado usou redes sociais para defender adoção no Brasil de modelo praticado no Texas

Por Redação ContilNet
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Eduardo Bolsonaro ataca obrigatoriedade de vacinas infantis previstas
Vídeo publicado na rede X defende modelo adotado no Texas para matrícula escolar/ Foto: Reprodução

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo em suas redes sociais na sexta-feira (7/8) com críticas à exigência de vacinação para crianças no Brasil, norma determinada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

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Na gravação veiculada na rede X, o ex-parlamentar questionou a política pública conduzida pelo governo federal. “No Brasil, papai Lula obriga que todas as crianças se vacinem com tudo quanto é tipo de coisa. E se der alguma coisa errado, certamente ele não será o responsabilizado”, declarou.

Eduardo Bolsonaro afirmou ter assinado uma declaração no estado americano do Texas, onde reside com a família, para liberar a filha da obrigação de vacinas exigida na matrícula escolar. Ele defendeu que o parâmetro adotado na região norte-americana seja implantado no Brasil.

O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece em seu artigo 14 que a imunização de crianças é obrigatória nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.

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