Milei compartilha publicação de congressista dos EUA que chama Lula de ‘corrupto’

Medida do governo brasileiro foi resposta a declarações de Milei contra Lula e o ministro Alexandre de Moraes/ Foto: Reprodução

O presidente da Argentina, Javier Milei, compartilhou neste sábado (8/8) em suas redes sociais uma publicação que faz acusações diretas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O conteúdo repostado por Milei traz declarações do congressista norte-americano Carlos Gimenez, do Partido Republicano, que classificou o presidente brasileiro como “corrupto e criminoso”. O deputado dos Estados Unidos afirmou ainda que o petista atua para dar suporte a governos autoritários na América Latina.

Além dessa mensagem, o mandatário argentino compartilhou outra postagem que afirmava que as críticas simultâneas vindas de Washington e de Buenos Aires enfraquecem o discurso de perseguição política.

A movimentação nas redes ocorre quatro dias depois de o governo brasileiro anunciar a decisão de rebaixar o nível das relações diplomáticas com a Argentina. A medida do Palácio do Planalto foi tomada após uma série de declarações públicas de Milei com ataques a Lula e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.