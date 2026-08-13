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Disputa eleitoral vira troca de botina entre candidatas ao GDF

Presente foi enviado por Celina Leão após provocação de Paula Belmonte durante debate

Por Redação ContilNet
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Disputa eleitoral vira troca de botina entre candidatas ao GDF
Paula provoca e Celina manda sapato para a adversária. — Foto: Reprodução

O que começou como uma provocação durante um debate eleitoral terminou com uma botina entregue na casa de uma candidata ao Governo do Distrito Federal. A governadora Celina Leão (PP), candidata à reeleição, decidiu cumprir a promessa feita à deputada Paula Belmonte (PSDB), que disputa o mesmo cargo.

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A troca começou no debate do último domingo (9), quando Paula Belmonte provocou Celina ao afirmar que a governadora estaria “se fazendo de vítima” e dizendo que “não tem botina” ao ser questionada sobre o Banco de Brasília (BRB).

Na terça-feira (11), Celina publicou um vídeo nas redes sociais e mostrou que levou a provocação a sério. Ela afirmou que enviaria uma botina para Paula e disse ter escolhido o presente “com muito carinho”.

“Eu sou uma mulher de palavra. Eu prometi uma botina para a deputada Paula e agora vou encaminhar para ela”, afirmou Celina.

Paula confirmou posteriormente que recebeu o presente, mas aproveitou a resposta para retomar a cobrança que havia motivado a provocação no debate. Em vídeo, mostrou a bota e um cartão enviados pela governadora e agradeceu pelo presente.

“Recebi a bota, recebi o cartão, muito grata. Mas o que eu queria receber mesmo é o balanço do BRB. Bota na rede”, afirmou a deputada.

A cobrança de Paula se refere ao balanço das contas do BRB referente a 2025, que, segundo o texto, ainda não havia sido publicado. Em julho, Celina afirmou que o documento seria divulgado após a assinatura de um empréstimo de R$ 6,6 bilhões com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

 

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