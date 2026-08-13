Médico e postulante pelo PSB apresenta declaração com foco em aplicações financeiras no Brasil e no exterior, ações, títulos públicos e veículos

Médico infectologista Thor Dantas. Foto: Reprodução

O médico e pré-candidato ao Governo do Estado pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), Thor Dantas, declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio total de R$ 761.462,79. A discriminação dos bens apresentada à Justiça revela um perfil financeiro predominantemente focado em aplicações de renda fixa, fundos de investimento, ações na bolsa de valores e ativos negociados no mercado internacional.

A maior fatia do patrimônio do pré-candidato ao Palácio Rio Branco está alocada em produtos bancários e títulos do Tesouro Direto. Entre os aportes de maior valor no país destacam-se o fundo BB CDB Rende Fácil, cotado em R$ 133,9 mil, e papéis do Tesouro Nacional indexados à inflação (NTN-B/IPCA+), que somam R$ 115,9 mil. Ele também mantém R$ 96 mil aplicados no fundo BB Renda Fixa Longo Prazo High, além de R$ 18,1 mil em Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) no banco BTG Pactual e R$ 10 mil em títulos pré-fixados do Tesouro (LTN).

Na renda variável e no mercado de capitais brasileiro, a declaração aponta posições relevantes em ações de grandes instituições financeiras, como R$ 58,3 mil em papéis do Banco do Brasil (BBAS3) e R$ 33,5 mil em ações do Bradesco (BBDC4). O médico também possui R$ 22,5 mil investidos em cotas do fundo imobiliário Kinea Rendimentos (KNCR11), somados a aportes menores divididos entre ações de Small Caps, BDRs do setor de tecnologia e fundos globais.

No segmento automotivo, Thor Dantas declarou dois veículos que, juntos, somam R$ 199,9 mil. O de maior valor é um Volkswagen Nivus HL TSI, ano 2023, avaliado em R$ 139,9 mil, acompanhado por um Toyota Etios HB Cross, ano 2017/2018, declarado por R$ 60 mil.

A lista entregue à Justiça Eleitoral inclui ainda ativos custodiados no exterior através da corretora DriveWealth. Entre eles estão cotas do fundo Vanguard S&P 500 (VOO), avaliadas em R$ 20 mil, títulos de renda fixa americanos (TFLO) de R$ 9,8 mil, e cotas dos fundos Invesco QQQ (R$ 6 mil), ARK Innovation (R$ 2,8 mil) e do fundo de Bitcoin iShares (IBIT), no valor de R$ 1,9 mil. Em contas correntes internacionais, o pré-candidato registrou R$ 24,8 mil mantidos no BB Americas.

Por fim, o patrimônio é composto por quotas de participação social no valor simbólico de R$ 1 mil cada em duas empresas da área médica — a Lage e Dantas Educação Médica Ltda. e a Lage e Dantas Sociedade Simples —, além de saldos residuais em contas de poupança e depósitos bancários tradicionais.