Candidato iniciou agenda ainda às 5h deste domingo no Alto Acre

Velloso visitou mercado de Brasileia/Foto: Assessoria

O candidato ao Senado Eduardo Velloso iniciou a campanha eleitoral neste domingo (16) com uma agenda em Brasiléia, no Alto Acre. A primeira atividade ocorreu às 5h, durante uma transmissão ao vivo com Tião Bocalom, candidato ao Governo do Acre.

Em seguida, Velloso visitou o mercado municipal acompanhado dos candidatos a deputado estadual Amaral do Gelo e Emerson Leão. O grupo chegou ao local por volta das 6h e permaneceu por cerca de uma hora e meia.

Durante a caminhada, os candidatos conversaram com comerciantes, trabalhadores e moradores que circulavam pelo mercado nas primeiras horas do domingo.

Oftalmologista e deputado federal, Eduardo Velloso concorre ao Senado com o número 777 e integra a aliança liderada por Bocalom, que disputa o governo com o número 45.

Após a visita, Velloso concedeu entrevista à Rádio Alto Acre. Ele falou sobre o início da campanha e os projetos que pretende apresentar aos eleitores durante a disputa.

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