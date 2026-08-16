16/08/2026
ContilNet Notícias Logo
16/08/2026
ContilPop
Ex-BBB acusa ex-marido de agressão, chantagem e ameaças
Foto rara: Bruce Willis reaparece em foto no casamento da filha aos 71 anos
Nicole Kidman revela que quase abandonou carreira por Tom Cruise
Mãe de Virginia faz homenagem carinhosa de aniversário ao ex-namorado
Vídeo da luta que deixou Prichard Colón em estado vegetativo viraliza
Conor Kennedy apoia alistamento na Ucrânia após ordem da Rússia
Expulso do De Férias com o Ex, Lucas Ranhol nega acusação de assédio
Robbie Williams revela diagnóstico de autismo aos 52 anos
“Menina do Ministério Etrom” é presa após ofensas racistas em hotel
Cristiano Ronaldo e Georgina se casam em mansão milionária

Eduardo Velloso abre campanha ao Senado no mercado de Brasiléia

Candidato iniciou agenda ainda às 5h deste domingo no Alto Acre

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Eduardo Velloso abre campanha ao Senado no mercado de Brasiléia
Velloso visitou mercado de Brasileia/Foto: Assessoria

O candidato ao Senado Eduardo Velloso iniciou a campanha eleitoral neste domingo (16) com uma agenda em Brasiléia, no Alto Acre. A primeira atividade ocorreu às 5h, durante uma transmissão ao vivo com Tião Bocalom, candidato ao Governo do Acre.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Em seguida, Velloso visitou o mercado municipal acompanhado dos candidatos a deputado estadual Amaral do Gelo e Emerson Leão. O grupo chegou ao local por volta das 6h e permaneceu por cerca de uma hora e meia.

Durante a caminhada, os candidatos conversaram com comerciantes, trabalhadores e moradores que circulavam pelo mercado nas primeiras horas do domingo.

Oftalmologista e deputado federal, Eduardo Velloso concorre ao Senado com o número 777 e integra a aliança liderada por Bocalom, que disputa o governo com o número 45.

Após a visita, Velloso concedeu entrevista à Rádio Alto Acre. Ele falou sobre o início da campanha e os projetos que pretende apresentar aos eleitores durante a disputa.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.