Live com Lula marca início das campanhas de Thor e Jorge Viana

Thor e Socorro abriram campanha no Acre/Foto: Assessoria

A Frente Ampla pelo Acre abriu oficialmente, neste domingo (16), a campanha eleitoral de 2026 com uma grande mobilização que conectou apoiadores nos 22 municípios acreanos ao ato de lançamento da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em São Bernardo do Campo (SP). A chamada Super Live marcou o início das campanhas de Thor Dantas (PSB) ao Governo do Acre, tendo Socorro Rodrigues (Podemos) como candidata a vice, e de Jorge Viana (PT) ao Senado.

Em Rio Branco, Thor participou da mobilização ao lado de Socorro Rodrigues, do ex-governador Binho Marques, candidatos, dirigentes partidários, militantes e apoiadores. Jorge Viana participou diretamente de São Bernardo do Campo, onde acompanhou o ato de Lula e enviou uma mensagem aos acreanos.

No primeiro dia oficial de campanha, Thor afirmou que a disputa representa uma oportunidade de apresentar à população um projeto de mudança para o estado e pediu um voto de confiança aos eleitores. “Finalmente, eu posso dizer: me dê o seu voto de confiança, porque a gente vai mudar esse Acre”, afirmou.

Durante seu discurso, Thor fez uma avaliação crítica da situação do estado e demonstrou preocupação especialmente com a saída de acreanos em busca de oportunidades fora do Acre. Para ele, é preciso recuperar a capacidade do poder público de oferecer perspectivas para quem deseja construir a vida no estado. “As pessoas estão indo embora do Acre, desistindo do nosso Estado. Eu, que quis voltar para o Acre para viver aqui, nas minhas origens, vejo meus filhos querendo ir embora, desistindo do Acre. Ou a gente cuida do nosso Estado agora, ou o nosso Estado vai ser destruído”, declarou.

Thor também defendeu uma mudança na forma de fazer política, com foco nos problemas concretos enfrentados pela população. “A política existe para cuidar dos problemas da vida em sociedade. A gente precisa urgentemente resgatar o papel da política, para que ela existe e para que ela foi feita. Nós vamos reconstruir o nosso Acre. Nós vamos reerguer o orgulho de viver nessa terra”, disse.

Candidata a vice-governadora na chapa, Socorro Rodrigues reforçou a mensagem de mudança e destacou que a campanha deverá ser marcada pelo diálogo com a população e pela apresentação de propostas para o futuro do estado. “Estamos começando uma caminhada para devolver esperança às pessoas e mostrar que o Acre pode voltar a oferecer oportunidades para quem nasceu aqui, para quem escolheu viver aqui e, principalmente, para os nossos jovens. Queremos construir um governo que escute, dialogue e cuide das pessoas, com responsabilidade e respeito. O Acre precisa voltar a acreditar no seu futuro, e é para ajudar a construir esse novo caminho que eu estou ao lado do Thor”, afirmou Socorro.

Ao apresentar as bases da candidatura, Thor também destacou a construção do plano de governo da Frente Ampla. Segundo ele, o documento foi elaborado a partir de 16 grupos temáticos e contou com a participação de mais de 100 pessoas, reunindo diagnósticos, objetivos e metas, inclusive para os primeiros 100 dias de uma eventual gestão. “Nós temos um plano de verdade. Nós temos um plano que não é fake. Nós temos um plano com bons diagnósticos, feito por 16 grupos temáticos, reunindo mais de 100 pessoas, com metas, objetivos e metas para os primeiros 100 dias”, afirmou.

O candidato atribuiu ao ex-governador Binho Marques papel importante na coordenação da construção programática e afirmou que as propostas deverão ser disponibilizadas para que a população possa conhecer e acompanhar os compromissos apresentados durante a campanha.

Thor também destacou a escolha de Socorro para compor a chapa e afirmou que a candidata a vice foi sua primeira opção desde o início da construção política. “Socorro foi o meu plano A. Você é a pessoa que estava no topo de todos os critérios que eu fiz na minha cabeça”, disse.

Segundo Thor, a experiência e o perfil conciliador da candidata serão importantes em uma eventual gestão. “A Socorro não é da briga, ela é do entendimento. A Socorro é do encontro, das soluções através do diálogo, uma ferramenta muito importante na política”, declarou.

Enquanto a mobilização acontecia no Acre, Jorge Viana participou do ato de lançamento da campanha de Lula em São Bernardo do Campo, cidade que ocupa lugar simbólico na trajetória política do presidente.

Em vídeo, Jorge destacou a conexão entre o ato nacional e a mobilização realizada simultaneamente no Acre. “Estou caminhando aqui para chegar na Vila Euclides, no estádio onde tudo começou com a história do presidente, e também onde está começando a nossa maior live do Acre”, afirmou.

Jorge ressaltou que a mobilização alcançou os 22 municípios acreanos e disse que sua campanha ao Senado terá como uma das prioridades fortalecer a interlocução do estado com o governo federal. “Essa caminhada começa agora. Agora pra valer. É Lula presidente e a gente trabalhando como senador para levar tudo de bom que Brasília e o Brasil têm para o nosso Acre”, disse.

Por fim, Thor reforçou a aliança com Jorge Viana e defendeu que a eleição para o Senado e a disputa pelo governo fazem parte de um mesmo projeto político para o estado. “A gente precisa muito botar o Jorge lá no Senado. É questão de honra, o Acre precisa. Mas a gente precisa também botar um bom governador na frente do nosso Estado, porque as políticas públicas se completam assim, com um governo forte e com um senador forte como o Jorge”, afirmou.

Com o início oficial da campanha, a coligação pretende ampliar a mobilização nos municípios e apresentar à população, ao longo das próximas semanas, as propostas construídas para áreas consideradas prioritárias.

“A gente vai trazer de volta a nossa capacidade de dar resposta para os problemas reais das pessoas. Vamos botar a política no papel para o que ela existe, que é trabalhar pela população, pela sociedade e pela solução dos problemas. Isso é o que me move”, concluiu Thor.