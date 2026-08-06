08/08/2026
ContilNet Notícias Logo
08/08/2026
ContilPop
Britney Spears faz desabafo sobre música e possível volta: “Nunca fui eu”
Helena fica de fora de Arraial de Bruna Biancardi e Neymar
“Estrelas da Casa” revela lista final de candidatos para entrar em reality
Produtor musical de Madonna e U2, William Orbit morre aos 69 anos
Anitta faz confissão ao vivo e Ana Maria Braga cai na gargalhada
Morre a atriz Clodd Dias, destaque da série “As Five” aos 49 anos
Zé Felipe manda recado para Ana Castela em show e web reage
Gabriel Barbosa em filme da Netflix: saiba quem é o ator
Saiba quem é Myra Ruiz, atriz pedida em casamento no palco de Wicked
Inês Brasil pôs imóvel à venda antes de zerar bens no TSE

Egleuson desiste de disputar Aleac e vai coordenar campanha de Gladson

A decisão veio após o convite para que ele, ao lado do coronel Messias, participe da coordenação da campanha de Gladson

Por Redação ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Egleuson desiste de disputar Aleac e vai coordenar campanha de Gladson
Egleuson é ex-secretário de Habitação/Foto: Reprodução

O ex-secretário de Estado de Habitação, Egleuson Santiago (PDT), decidiu retirar seu nome da disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para assumir uma nova missão dentro do grupo político do ex-governador Gladson Cameli (PP).

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A decisão veio após o convite para que ele, ao lado do coronel Messias, participe da coordenação da campanha de Gladson ao Senado. O ex-governador será um dos nomes da chapa majoritária liderada pela governadora Mailza Assis (PP), que busca a reeleição, tendo a ex-deputada federal Jéssica Sales como candidata ao Senado. O grupo também conta com o senador Márcio Bittar como outro nome na disputa pela Casa Alta.

Em conversa com o jornalista Alessandro Silva, Egleuson explicou que a escolha de deixar a candidatura própria ocorreu em razão do projeto político construído pelo grupo.

“Recebi um convite do nosso líder maior e não teria como dizer não. O projeto do Acre é maior do que uma candidatura minha neste momento. Estarei na coordenação da campanha do Gladson para ajudar o Acre a continuar avançando”, afirmou.

A decisão tira Egleuson da corrida proporcional justamente em um momento de montagem das chapas para a Aleac. O ex-secretário vinha sendo apontado como um dos nomes do PDT para a disputa por uma cadeira no Legislativo estadual.

Com a mudança de planos, Egleuson passa a atuar nos bastidores da campanha majoritária, ajudando na articulação e organização da estrutura eleitoral de Gladson, que busca chegar ao Senado após deixar o comando do governo do Acre para disputar as eleições deste ano.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.