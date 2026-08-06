Egleuson desiste de disputar Aleac e vai coordenar campanha de Gladson

A decisão veio após o convite para que ele, ao lado do coronel Messias, participe da coordenação da campanha de Gladson

Egleuson é ex-secretário de Habitação/Foto: Reprodução

O ex-secretário de Estado de Habitação, Egleuson Santiago (PDT), decidiu retirar seu nome da disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para assumir uma nova missão dentro do grupo político do ex-governador Gladson Cameli (PP).

A decisão veio após o convite para que ele, ao lado do coronel Messias, participe da coordenação da campanha de Gladson ao Senado. O ex-governador será um dos nomes da chapa majoritária liderada pela governadora Mailza Assis (PP), que busca a reeleição, tendo a ex-deputada federal Jéssica Sales como candidata ao Senado. O grupo também conta com o senador Márcio Bittar como outro nome na disputa pela Casa Alta.

Em conversa com o jornalista Alessandro Silva, Egleuson explicou que a escolha de deixar a candidatura própria ocorreu em razão do projeto político construído pelo grupo.

“Recebi um convite do nosso líder maior e não teria como dizer não. O projeto do Acre é maior do que uma candidatura minha neste momento. Estarei na coordenação da campanha do Gladson para ajudar o Acre a continuar avançando”, afirmou.

A decisão tira Egleuson da corrida proporcional justamente em um momento de montagem das chapas para a Aleac. O ex-secretário vinha sendo apontado como um dos nomes do PDT para a disputa por uma cadeira no Legislativo estadual.

Com a mudança de planos, Egleuson passa a atuar nos bastidores da campanha majoritária, ajudando na articulação e organização da estrutura eleitoral de Gladson, que busca chegar ao Senado após deixar o comando do governo do Acre para disputar as eleições deste ano.