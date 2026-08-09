Band abre a agenda de confrontos entre candidatos aos governos estaduais; primeiro debate presidencial está previsto para 23 de agosto

Debate eleitoral/Imagem ilustrativa

A disputa eleitoral de 2026 começa a ganhar espaço também diante das câmeras. A partir deste domingo (9), emissoras de televisão iniciam a programação de debates com candidatos aos governos estaduais, dando início a uma sequência de encontros que deve se intensificar nas semanas que antecedem o primeiro turno.

A primeira rodada está prevista para ocorrer às 20h, com debates promovidos pela Band em 14 unidades da federação: Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo.

O calendário de debates chega antes de outro marco da campanha. A propaganda eleitoral oficial começa em 16 de agosto, quando também passam a ser permitidos comícios, distribuição de materiais de campanha e publicidade eleitoral na internet, conforme as regras da Justiça Eleitoral.

Presidência

Na corrida pelo Palácio do Planalto, o primeiro encontro entre os candidatos está programado para 23 de agosto, às 20h. A transmissão será realizada por uma parceria entre Band, TV Cultura, TV Gazeta e Jovem Pan, incluindo as plataformas digitais das emissoras.

Outros três debates estão previstos antes da votação de primeiro turno. O segundo deve ocorrer em 14 de setembro, pelo consórcio A Hora da Decisão. Em 27 de setembro, a Record organiza outro confronto, enquanto a TV Globo tem previsão de realizar o último debate presidencial em 1º de outubro.

O primeiro turno das eleições será realizado em 4 de outubro. Se houver necessidade de segundo turno, a votação está marcada para 25 de outubro.

Possível segundo turno

As emissoras também já trabalham com datas para os confrontos entre os dois candidatos mais votados, caso a disputa presidencial avance para uma segunda etapa.

A Band prevê realizar seu debate em algum momento entre 7 e 18 de outubro. A Record trabalha com a data de 18 de outubro, enquanto a TV Globo prevê o último encontro para 23 de outubro.

As datas dos debates ainda podem ser modificadas a partir de entendimentos entre emissoras, partidos e candidatos.

Regras de participação

A presença dos candidatos nos debates segue critérios estabelecidos pela legislação eleitoral. Pela regra atual, candidatos de partidos ou federações que tenham pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional têm participação garantida nos debates promovidos por emissoras de rádio e televisão.

Candidaturas de legendas que não alcançam essa representação não têm presença obrigatória, mas podem ser convidadas pelas emissoras responsáveis pelos encontros.

As normas estão previstas na Lei das Eleições e na regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Informações do site Metrópoles