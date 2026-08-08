Em busca de vaga na Câmara, Leonardo Melo declara fortuna de R$ 2,2 bi

Leonardo é filho do ex-governador Flaviano Melo. — Foto: Reprodução

O pré-candidato a deputado federal pelo Acre Leonardo Melo, filho do ex-governador Flaviano Melo, declarou um patrimônio de R$ 2.289.379.627. A maior parte da fortuna está concentrada em um único imóvel: uma participação de 50% em um apartamento, declarado pelo valor de R$ 2.234.392.339. As informações constam no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Além do apartamento, Leonardo também declarou participação em dois imóveis comerciais localizados no Rio de Janeiro. Um deles é 50% de uma sala comercial, avaliada em R$ 31.580.951. O outro corresponde a 50% de uma sobreloja, declarada pelo valor de R$ 23.406.337.

Somados, os três bens chegam exatamente aos R$ 2,289 bilhões informados na declaração. Por conta disso, Leonardo lidera o ranking dos candidatos a deputado federal com maiores patrimônios no Acre.

Apartamento concentra quase todo o patrimônio

O apartamento representa a maior parte do patrimônio declarado por Leonardo Melo. A participação de 50% no imóvel corresponde a aproximadamente 97,6% de todo o patrimônio informado pelo pré-candidato.

Já os dois imóveis comerciais representam, juntos, cerca de R$ 55 milhões da declaração.

Leonardo Melo é filho do ex-governador do Acre Flaviano Melo, que também foi deputado federal e senador pelo estado. Agora, Leonardo aparece entre os nomes que se movimentam para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026.

A declaração patrimonial, no entanto, registra os valores informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral e não significa necessariamente que os bens tenham esse valor de mercado atual.