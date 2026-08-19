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Fábio Rueda inaugura Comitê Central em Rio Branco; FOTOS

Evento reuniu lideranças políticas, apoiadores e militantes durante ato de lançamento da campanha do candidato a deputado federal em Rio Branco

Por Redação ContilNetAtualizado
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Fábio Rueda inaugura Comitê Central em Rio Branco; FOTOS
Fábio Rueda durante a inauguração do Comitê Central de sua campanha, realizada nesta quarta-feira (19), em Rio Branco/Foto: Ascom

O candidato a deputado federal pelo União Brasil, Fábio Rueda, inaugurou nesta quarta-feira, 19, o Comitê Central de sua campanha, em Rio Branco, ao lado do ex-governador e também candidato ao Senado Gladson Cameli (PP), do senador e candidato à reeleição Márcio Bittar (PL), da candidata ao governo do Acre Mailza Assis (PP) e da candidata a vice-governadora Jéssica Sales (MDB).

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Nem mesmo a chuva atrapalhou a grandeza da festa, que demonstrou a força de mobilização e articulação política do candidato a deputado federal Fábio Rueda. O evento foi marcado pela forte presença de militantes, amigos, apoiadores e lideranças políticas acreanas.

Candidato a deputado federal Fábio Rueda reuniu apoiadores, militantes e lideranças políticas durante o ato de campanha/Foto: Ascom

Em seu discurso, Fábio Rueda destacou a importância da Federação União Progressista no estado e reforçou seu apoio à eleição de Mailza Assis e Jéssica Sales ao governo, de Gladson Cameli e Márcio Bittar ao Senado Federal, além de defender sua candidatura à Câmara dos Deputados.

Fábio Rueda ao lado da candidata ao governo do Acre, Mailza Assis, durante a inauguração do comitê/Foto: Ascom

“Cada um de nós, acreanos, que quer um estado e um Brasil melhores entende que esta chapa, Avança Acre, é a melhor opção para seguirmos crescendo e levando melhorias aos 22 municípios acreanos. Esta campanha está mostrando que a nossa união tem muito a contribuir com a população. Lá na Câmara Federal, vou fazer aquilo que aprendi durante os quatro meses em que assumi uma cadeira como deputado federal e também enquanto secretário de Estado à frente da Repac. Acredito que este conjunto pode contribuir muito com o Acre e que, em Brasília, posso ajudar Mailza e Jéssica a trazer investimentos, desenvolvimento e melhorias para o nosso estado”, afirmou Rueda.

O ex-governador e candidato ao Senado, Gladson Cameli, esteve presente na inauguração do Comitê Central/Foto: Ascom

Ainda durante seu discurso, Fábio Rueda afirmou que sua principal bandeira é a saúde, área em que construiu sua trajetória profissional, mas ressaltou que também pretende buscar investimentos para outros setores que necessitam de atenção no Acre.

Fábio Rueda afirmou que pretende atuar em Brasília na busca por investimentos para saúde, educação, segurança e assistência no Acre/Foto: Ascom

“A saúde foi o que me forjou. Foi por meio dela que venho trabalhando, ao lado da minha equipe, para melhorar a vida de milhares de acreanos. Tendo Mailza Assis e Jéssica Sales, duas mulheres fortes e aguerridas, à frente do governo do Acre, com a ajuda dos deputados estaduais que estão caminhando conosco e, principalmente, ouvindo a população, vou saber para onde destinar minhas futuras emendas parlamentares. Estando em Brasília, eu não vou saber o que a comunidade da Bonal ou a população de Tarauacá está precisando se não tiver todos vocês me auxiliando. Eu preciso e conto com a ajuda de vocês para que, juntos, possamos construir soluções e melhorar a vida de cada acreano. Esse projeto não é meu, essa candidatura é nossa e, juntos, vamos trabalhar para garantir mais saúde, educação, segurança e assistência”, destacou Fábio Rueda.

Durante o discurso, Fábio Rueda destacou a saúde como uma de suas principais bandeiras para o mandato na Câmara Federal/Foto: Ascom

 

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria
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