Fábio Rueda reforça necessidade da construção do novo hospital de Xapuri

O médico e candidato a deputado federal Fábio Rueda esteve nesta quarta-feira, 12, em Xapuri, onde percorreu diferentes pontos da cidade, conversou com moradores, comerciantes e ouviu de perto as principais demandas da população.

Durante a visita, Rueda reforçou a necessidade da construção do novo hospital de Xapuri, que garantirá uma estrutura mais moderna, segura e adequada para atender a população.

O Hospital Epaminondas Jácome está localizado em uma área vulnerável às cheias do Rio Acre. Em períodos de enchente, a estrutura é atingida pelas águas, provocando transtornos para pacientes, profissionais e para o funcionamento dos serviços de saúde.

“Xapuri precisa de um hospital novo, moderno e preparado para atender a população com dignidade. Não podemos continuar convivendo com uma estrutura que está em um local que alaga. Como médico, sei da importância de oferecer condições adequadas para os pacientes e também para os profissionais de saúde”, destacou Rueda.

O candidato afirmou ainda que, caso seja eleito deputado federal, pretende trabalhar na busca por recursos para a obra da nova unidade, além de contribuir para que o hospital seja devidamente equipado e tenha condições de oferecer atendimento especializado.

“Não basta construir o prédio. Precisamos garantir equipamentos, estrutura e, principalmente, profissionais especializados para que a população de Xapuri não precise sair do município em busca de atendimento”, afirmou.

A visita de Rueda foi acompanhada pelo vereador Paraná, presidente da Câmara Municipal de Xapuri, e pelo vice-prefeito Vanio Miranda, que também apresentaram demandas e desafios enfrentados pelo município na área da saúde.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom