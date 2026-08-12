Perfil de Flávio Bolsonaro registra pós-graduação que UFRJ diz não ter encontrado

Universidade afirma que não há registro de matrícula do senador

Procurada, a assessoria de Flávio Bolsonaro afirmou que a informação é resultado de “erros ou equívocos”. — Foto: Reprodução

Perfis oficiais de Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, informam que o senador teria concluído uma pós-graduação em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A universidade, porém, afirma não ter encontrado qualquer registro de que ele tenha sido aluno da instituição. As informações foram divulgadas no g1.

A informação aparece em páginas mantidas pelo Senado Federal e pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O dado também chegou a constar em um perfil do senador no LinkedIn e na Wikipédia.

Procurada, a assessoria de Flávio Bolsonaro afirmou que a informação é resultado de “erros ou equívocos”, possivelmente reproduzidos de páginas como a Wikipédia. Segundo a equipe, a formação acadêmica correta do senador é graduação em Direito pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduação em Políticas Públicas pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ) e MBA em Empreendedorismo pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

A assessoria apresentou ao g1 diplomas que comprovam essas três formações, concluídas em 2006, 2012 e 2015, respectivamente. Não foram apresentados documentos que comprovem a suposta pós-graduação em Ciências Políticas na UFRJ.

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UFRJ nega registro acadêmico

Em nota, a UFRJ informou que consultou seu Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA) e não encontrou registro de Flávio Nantes Bolsonaro como aluno da universidade.

A instituição confirmou, por outro lado, que o irmão de Flávio, Eduardo Bolsonaro, estudou Direito na UFRJ e concluiu o curso.

A informação sobre a pós-graduação também aparece em um perfil biográfico de Flávio publicado pela Agência Senado em 2019, quando ele iniciou o mandato de senador. A página da Alerj, onde ele exerceu quatro mandatos como deputado estadual, também trazia a referência ao curso.

Além disso, um professor que atuou no departamento de Ciência Política da UFRJ afirmou à reportagem que Flávio Bolsonaro nunca foi seu aluno e negou que ele tenha feito curso na área na universidade.

Informação foi retirada de alguns perfis

Após ser questionada pela reportagem, a informação sobre a suposta pós-graduação deixou de aparecer em alguns dos perfis. A menção também foi retirada da Wikipédia, enquanto o perfil de Flávio no LinkedIn mantido pela assessoria saiu do ar.

A própria assessoria informou que solicitou correções nas plataformas que reproduziam a informação.

Flávio Bolsonaro, de 45 anos, é advogado e iniciou a carreira política em 2002, quando foi eleito deputado estadual no Rio de Janeiro. Após quatro mandatos na Alerj, foi eleito senador em 2018 e atualmente é pré-candidato à Presidência da República pelo PL.

Levantamento também verificou outros presidenciáveis

A reportagem também analisou informações acadêmicas divulgadas por outros candidatos à Presidência.

Entre os casos verificados, Ronaldo Caiado (PSD) teve a formação em Medicina confirmada pela UFRJ. Renan Santos (Missão) não concluiu o curso de Direito na USP, segundo a própria universidade. Já a assessoria de Romeu Zema (Novo) informou que ainda encaminhará documentos para comprovar a formação em Administração de Empresas pela FGV.

O levantamento também verificou a formação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que não possui graduação universitária e afirma ter feito curso de torneiro mecânico pelo Senai.

Conteúdo Original / Fonte: g1